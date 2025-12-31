Trường Nhân phát triển sâm Ngọc Linh theo chuỗi minh bạch nguồn gốc

Trường Nhân xây dựng thương hiệu dựa trên vùng trồng sâm Ngọc Linh được đầu tư bài bản, hệ thống sản xuất chuẩn hóa, thông tin minh bạch cho người tiêu dùng.

Trường Nhân là thế hệ tiếp nối của Trường Sinh Group. Trong khi Trường Sinh tập trung phát triển hạ tầng vùng trồng và năng lực sản xuất, Trường Nhân đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm và thương hiệu, hướng tới nhu cầu sử dụng thực tế.

Kế thừa hơn 20 năm kinh nghiệm của Trường Sinh Group lĩnh vực dược liệu, Trường Nhân Pharma đặt mục tiêu "mang sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người Việt".

Thương hiệu Trường Nhân và Trường Sinh Group cam kết minh bạch nguồn gốc nguyên liệu trong các sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Trường Nhân

Các sản phẩm của doanh nghiệp được thiết kế phù hợp cho sử dụng hàng ngày, với liều dùng và lộ trình rõ ràng, nhằm giúp người dùng có thể đưa sâm Ngọc Linh vào chế độ chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Bà Nguyễn Thu Trang, đại diện thương hiệu Sâm Ngọc Linh Trường Nhân cho biết, việc tập đoàn mẹ sở hữu vùng trồng giúp sản phẩm minh bạch, nguồn gốc rõ ràng, đồng thời giá thành cạnh tranh hơn, phù hợp thu nhập của người Việt. "Đến gần hơn với người Việt không chỉ là mở rộng kênh phân phối, mà còn để người dùng hiểu rõ mình đang sử dụng sản phẩm gì, đến từ đâu, được sản xuất như thế nào", bà nói.

Mới đây, Trường Sinh Group ký kết hợp tác Công ty Cổ phần Trồng trọt, Chế biến Dược liệu Quảng Nam trong hoạt động mua bán và đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh. Đối tác hiện sở hữu khoảng 70 ha vùng trồng Quảng Nam với hơn 500.000 cây sâm từ một đến 10 năm tuổi, đã được cấp chỉ dẫn địa lý, được đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp giống và nguyên liệu sâm Ngọc Linh lớn tại Việt Nam.

Lễ ký kết đánh dấu bước tiến của Trường Sinh Group trong chiến lược đầu tư vùng nguyên liệu bền vững, hướng tới nâng cao giá trị sâm Ngọc Linh. Ảnh: Trường Sinh Group

Thỏa thuận hợp tác nằm trong chiến lược dài hạn của Trường Sinh Group, với kế hoạch đầu tư khoảng 20 triệu USD cho 5 hạng mục trọng điểm, gồm mở rộng và phát triển vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng hệ thống phân phối, phát triển thương hiệu và bao tiêu đầu ra. Mục tiêu là từng bước hình thành hệ sinh thái sâm Ngọc Linh quy mô lớn, khép kín, có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Phan Thanh Thiên, Chủ tịch Trường Sinh Group, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm sâm Ngọc Linh rộng rãi hơn, với mức giá hợp lý.

Bà Nguyễn Thu Trang nhận định, việc doanh nghiệp chủ động và kiểm soát vùng nguyên liệu là điều kiện then chốt để hiện thực hóa các cam kết về chất lượng và giá thành. Khi nắm chắc khâu đầu vào, thông tin cung cấp tới khách hàng mới có căn cứ rõ ràng và đáng tin cậy. Vì vậy, việc đầu tư bài bản từ vùng trồng đến nhà máy cho thấy doanh nghiệp không chỉ hướng tới giá trị thương mại của sâm Ngọc Linh, mà còn đặt trọng tâm vào trách nhiệm và phát triển bền vững.

Trường Nhân cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong hành trình lan tỏa thông điệp "Thế hệ tiếp nối, thế hệ tự hào". Ảnh: Trường Nhân

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Trường Nhân tham gia nhiều chương trình trách nhiệm xã hội cùng các tổ chức, đơn vị như Hội Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an và Vietnam Airlines. Các hoạt động trải dài từ hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Thái Nguyên, Phú Yên đến đồng hành trong chương trình Tình nguyện mùa đông và các sự kiện cộng đồng.

(Nguồn: Trường Nhân Pharma)