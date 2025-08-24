Trường nhầm tổ hợp, thí sinh đủ điểm đỗ thành trượt

Hà NộiThừa điểm nhưng nhiều thí sinh bất ngờ không đỗ vì trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhầm môn trong tổ hợp xét tuyển.

Sau khi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố điểm chuẩn tối 22/8, nhiều thí sinh bất ngờ vì trường định nghĩa tổ hợp D66 gồm các môn Văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, thay vì Văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế pháp luật như trong đề án đã công bố.

Nguyễn Thanh Mai ở Hà Nội cho biết với 25 điểm tổ hợp D66, em đăng ký xét tuyển ngành Quốc tế học. Điểm chuẩn của ngành này là 23,5 nên Mai đinh ninh đã trúng tuyển.

Nhưng khi xem lại, nữ sinh thấy môn Giáo dục kinh tế pháp luật ở tổ hợp D66 đã được đổi thành Giáo dục công dân, nên trượt tất cả nguyện vọng vào trường.

"Em sốc, khóc cả một buổi chiều, chưa dám nói với gia đình", Mai chia sẻ.

Tương tự, Bùi Thị Hà ở Hưng Yên đăng ký vào ngành Báo chí bằng tổ hợp trên, song không trúng tuyển dù thừa gần 1 điểm so với điểm chuẩn 25,2.

"Hôm 23/8, em thấy một trường khác báo đỗ, ở nguyện vọng dưới. Em ngớ người, tìm hiểu mới biết bị nhầm tổ hợp", Hà nói.

Hà cho hay đang tham gia một nhóm khoảng 150 thí sinh dùng tổ hợp D66 đăng ký vào trường, nhưng gặp tình cảnh như mình.

Trường Đại học Khoa học Xã hội vàNhânvăn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: USSH

Theo thí sinh, trong đề án tuyển sinh và các thông báo của trường, D66 có môn Giáo dục kinh tế pháp luật. Hôm 7/6, trường đính chính môn này thành môn Giáo dục công dân trên website. Tuy nhiên, thông tin không được đăng trên fanpage nên các em không biết. Một ngày sau đó, trong thông báo về các tổ hợp xét tuyển của nhà trường, tổ hợp D66 vẫn có môn Giáo dục kinh tế pháp luật.

"Chúng em tập trung ôn môn này từ đầu, không được biết đổi thành Giáo dục công dân", Hà chia sẻ.

Sáng 24/8, đại diện phòng Đào tạo, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết đã nhận được phản ánh của thí sinh và phụ huynh. Trường xác nhận đã "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66. Cụ thể, tổ hợp D66 có môn Giáo dục công dân, nhưng trường nhầm thành Giáo dục Kinh tế pháp luật của tổ hợp X78 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế pháp luật).

"Chúng tôi đang chờ hướng dẫn xử lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo", đại diện nhà trường nói.

Trên fanpage, trường đã đăng thông báo, hướng dẫn thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 và X78 gửi thông tin trước 17h ngày 26/8 để hỗ trợ.

Thực tế, Giáo dục công dân là môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (2006). Còn lứa thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm nay đã theo chương trình mới (2018). Môn Giáo dục công dân không còn, mà là Giáo dục Kinh tế pháp luật.

Trước đó, trường từng gây tranh cãi khi bỏ xét khối C00 (Văn, Sử, Địa) ở 17/28 ngành. Trước phản ứng của thí sinh, trường đã xét trở lại.

Điểm chuẩn năm nay của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cao nhất là 29 ở tổ hợp C00, dẫn đầu là ngành Tâm lý học. Ba ngành lấy từ 28 điểm trở lên gồm Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng. Trong đó, ngành Quan hệ công chúng cao nhất, với 28,95, giảm 0,15 điểm. Đông Nam Á học và Nhật Bản học cùng lấy điểm thấp nhất - 21,75.

