Trường Ngôi Sao Hoàng Mai trao 20 suất học bổng toàn phần

Hà NộiTrường Ngôi Sao Hoàng Mai tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực và xét học bổng toàn phần cho học sinh lớp 5 và 9, dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2026.

Kỳ thi được tổ chức tại cơ sở Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công. Đây là hoạt động mở, dành cho tất cả học sinh, không phân biệt trình độ nhằm giúp các em làm quen sớm với cấu trúc, yêu cầu và áp lực của kỳ thi chuyển cấp trước khi bước vào lớp 6 và lớp 10.

Kết quả kỳ đánh giá cũng là căn cứ để trường Ngôi Sao Hoàng Mai xét tuyển học sinh vào lớp 6 và lớp 10 trong năm học 2026 - 2027, đồng thời, trao 52 suất học bổng. Trong đó, 20 suất học bổng toàn phần dành cho học sinh có kết quả nổi bật, thể hiện tư duy và tiềm năng phát triển dài hạn.

Khuôn viên trường Ngôi Sao Hoàng Mai, nơi tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực và xét học bổng. Ảnh: Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Theo đại diện nhà trường, kỳ đánh giá không phân biệt trình độ. Qua đó, các em có cơ hội trải nghiệm một kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện an toàn, thực tế và có định hướng. Trường thiết kế các bài thi mô phỏng cấu trúc và áp lực của các kỳ thi vào lớp 6 và 10, giúp học sinh làm quen với cách phân bổ thời gian, xử lý đề bài và kiểm soát tâm lý phòng thi.

Khác với các bài kiểm tra thông thường, nội dung đánh giá của Ngôi Sao Hoàng Mai tập trung vào năng lực học tập tổng thể, bao gồm: tư duy logic, toán học, ngôn ngữ và khả năng phân tích; mức độ tập trung, kỷ luật học tập, tốc độ xử lý thông tin cùng khả năng thích ứng với môi trường học thuật ở bậc trung học.

Sau kỳ đánh giá, mỗi học sinh tham dự đều nhận được Phiếu đánh giá năng lực cá nhân hóa. Qua đó, phụ huynh và học sinh có thể nhìn rõ con thế mạnh, hạn chế cần bổ sung và mức độ sẵn sàng trước kỳ chuyển cấp. Nhiều phụ huynh xem kết quả này là cơ sở để xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

"Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh đều sở hữu một năng lực cá nhân. Khi được đánh giá đúng và kịp thời, các em sẽ tự tin, chủ động hơn và có cơ hội phát triển theo con đường phù hợp với mình", đại diện trường chia sẻ.

Kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển học bổng năm 2025 tại trường Ngôi Sao Hoàng Mai thu hút gần 4.000 học sinh tham dự. Ảnh: Trường Ngôi Sao Hoàng Mai

Trước đó, trong năm học 2024-2025, kỳ thi Học bổng và Đánh giá năng lực của Ngôi Sao Hoàng Mai thu hút gần 4.000 học sinh tham dự.

Hiện, trường Ngôi Sao Hoàng Mai được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với hơn 200 phòng học, tòa nhà trải nghiệm 32 phòng chức năng, hội trường 530 chỗ ngồi, thư viện 400 m2 cùng hệ thống sân thể thao đa năng.

Chương trình giáo dục tại đây được xây dựng trên nền tảng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, kết hợp chương trình chuyên biệt theo triết lý Đức - Trí - Thể - Nhân – Hòa với lộ trình học tập xuyên suốt từ lớp 1 đến 12. Trường hướng tới đào tạo học sinh phát triển toàn diện và sẵn sàng hội nhập.

Ở bậc trung học phổ thông, mỗi tuần, học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai học 8 tiết IELTS và 6 tiết SAT trong giờ chính khóa, đồng thời, được định hướng nghề nghiệp, tư vấn du học và xây dựng hồ sơ cá nhân ngay từ lớp 10.

Nhật Lệ