Trương Ngọc Ánh: 'Tôi yêu sự chững chạc của Anh Dũng'

Trương Ngọc Ánh nói bạn trai Anh Dũng chững chạc, chịu học hỏi, cho chị cảm giác bình yên, hạnh phúc.

- Gần đây, chị cùng bạn trai xuất hiện trong nhiều sự kiện. Điều gì giúp chị tự tin công khai mối quan hệ sau thời gian kín tiếng?

- Tôi vốn muốn sống bình yên, giữ riêng chuyện cá nhân để cuộc sống cân bằng vì đã trải qua nhiều thách thức trong đường đời. Hiện, tôi thấy mối quan hệ của cả hai vững để có thể thoải mái chia sẻ hơn.

Trước đây, tôi né tránh, không xác nhận mối quan hệ tình cảm với người bạn hiện tại vì chưa thật sự sẵn sàng yêu đương. Lúc đó, con gái và công việc được tôi ưu tiên hàng đầu. Năm nay, Bảo Tiên 14 tuổi, tự lập trong chuyện học hành, suy nghĩ. Trong suốt hai năm qua vì dịch, công việc ảnh hưởng ít nhiều nhưng bù lại tôi có thời gian xây dựng mối quan hệ với các thành viên gia đình. Tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc bên họ.

Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng sánh đôi trong một sự kiện chiều 17/2 tại TP HCM. Ảnh: Mr Bil

- Hiện cả hai gắn bó với nhau trong cuộc sống, công việc ra sao?

- Bạn ấy có tài năng nhất định, viết kịch bản, làm đạo diễn, học chuyên ngành và đi dạy về diễn xuất, hỗ trợ tôi nhiều trong mảng phim ảnh. Vì vậy, chúng tôi có điểm chung, chia sẻ được nhiều thứ liên quan đến ý tưởng. Anh Dũng còn trẻ nhưng có cái nhìn sắc bén. Bạn ấy luôn chững chạc, điềm tĩnh chứ không nông nổi so với độ tuổi. Anh Dũng là người theo đạo, tu tập, chịu học hỏi, đọc nhiều sách, nghiên cứu nên có những quyết định mà ngay cả tôi nhiều lúc không ngờ đến. Năm nay, tôi đảm nhận một ví trí mới, chủ tịch một công ty giải trí và Anh Dũng ủng hộ quyết định này của tôi.

- Tuổi tác, sự nổi tiếng của chị so với bạn trai thường được đặt lên bàn cân, chị cảm thấy thế nào?

- Với tôi, tuổi tác không phải là vấn đề trong một mối quan hệ tình cảm. Hai bên cùng chung chí hướng, suy nghĩ, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Bạn ngồi cạnh người có địa vị, giàu có đến mấy mà không cùng giấc mơ, bạn mãi mãi cô đơn. Nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí cần động lực về tinh thần rất nhiều, nó ảnh hưởng đến giá trị các tác phẩm mà họ tạo ra.

Tôi trải qua nhiều sự đời nhưng đôi lúc không tránh khỏi suy nghĩ bồng bột, song tôi chưa bao giờ thấy điều đó ở Anh Dũng. Đây là thế mạnh cũng là điều khiến cho tôi luôn cảm thấy tin tưởng người bạn trai này. Anh Dũng không ham mê nổi tiếng, không đến với tôi vì mục đích nào cả. Tôi cũng chưa bao giờ chủ hỗ trợ quảng bá, nâng đỡ tên tuổi cho bạn ấy. Ngược lại, Anh Dũng luôn xuất hiện bên tôi thầm lặng, không ồn ào và luôn làm được những điều bạn ấy thích.

Anh Dũng là người tự tin. Ở bên bạn ấy, tôi thấy sáng suốt hơn, người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" là vậy.

- Chị có dự định nào xa hơn cho mối quan hệ hiện tại?

- Tôi chưa có dự định gì cả, cứ thế mà yêu thôi, đến khi nào đủ duyên thì "cây trái nở hoa" (cười). Tôi không dám nói trước điều gì cả. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc bên Anh Dũng.

Tôi trải nhiều sóng gió, nhiều mối tình. Nếu xác định ổn định với ai đó, phải là mối nhân duyên bền vững. Với tôi, người sống bên cạnh rất quan trọng. Tôi mong ước có người ở bên mình lúc hoạn nạn lẫn thành công, cùng trải qua mọi thăng trầm cuộc sống.

Anh Dũng du lịch cùng Trương Ngọc Ánh hồi 30/4/2021. Nam diễn viên sinh năm 1990, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976. Ảnh: Facebook Nguyễn Anh Dũng.

- Bạn trai quan tâm đến con gái chị - Bảo Tiên - ra sao?

- Mối quan hệ của cả hai diễn ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Bảo Tiên rất quan trọng với tôi nên sự hòa hợp, suy nghĩ của bé về bạn trai của mẹ ảnh hưởng lớn đến quyết định của tôi trong chuyện tình cảm. Con gái tôi sống đầy đủ trong sự yêu thương của bố mẹ, trưởng thành so với tuổi, mọi người không cần giải thích bé vẫn hiểu. Có lần tôi tâm sự với Bảo Tiên rằng bố bé - Bảo Sơn - sau này có thể đi bước nữa, sẽ có thêm con, còn mẹ cũng sẽ có người bầu bạn bên cạnh. Bảo Tiên nói với tôi: "Chỉ cần bố Sơn, mẹ Ánh thấy hạnh phúc, con đều ủng hộ". Tôi mừng khi con gái hiểu chuyện đến như vậy.



Bé cũng khiến tôi ngạc nhiên khi tự hoạch định tương lai. Sau khi qua New York (Mỹ) thăm bà nội và tìm trường học giữa năm ngoái, ngày về nước bé nói với mẹ muốn học thiết kế nội thất, sau này mở công ty, kiếm tiền lo cho bố mẹ, ông bà. Ai ở với bé thì được bao nhiêu tiền, ai ở xa sẽ được chu cấp ra sao. Ở tuổi Bảo Tiên mà có những suy nghĩ xa như vậy thật đáng tự hào.

- Nhiều năm làm mẹ đơn thân, điều gì với chị là khó khăn nhất?



- Tôi luôn có cảm giác tội lỗi với Bảo Tiên vì không cho con một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Tôi tìm mọi cách đền bù như tổ chức các chuyến du lịch, cùng bé tập thể dục, đọc sách. Con gái hiểu tâm ý của mẹ nên thường an ủi tôi và bảo chưa từng thấy thiếu thốn điều gì khi no đầy trong tình thương yêu của gia đình. Vì vậy, điều tôi mong muốn nhất trong cuộc sống chính là Bảo Tiên sẽ thành đạt, tự thành công, chứ không phải do mẹ dành cho.

Trương Ngọc Ánh: 'Tôi yêu sự chững chạc của Anh Dũng' Anh Dũng hỗ trợ Trương Ngọc Ánh đón khách dự sự kiện ngày 17/2 tại TP HCM. Video: Tâm Giao

Hoàng Dung