Trường mua 1.300 suất ăn cho học sinh ở lại vì mưa lụt

Hải PhòngBan giám hiệu trường THCS Hồng Bàng đã chuẩn bị 1.300 suất ăn để học sinh không phải về nhà buổi trưa trong mưa lụt, giao thông hỗn loạn, sáng 14/10.

Những cơn mưa lớn từ 5h sáng, kéo dài bốn giờ liên tục, kết hợp triều cường đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Hải Phòng ngập 0,3-0,5 mét. Trường THCS Hồng Bàng (phường Hồng Bàng) nằm trong khu vực ngập nặng nhất, sân trường chìm trong nước.

Học sinh THCS Hồng Bàng ăn trưa tại trường trong ngày mưa lụt, sáng 14/10. Ảnh: Xuân Hoa

Ông Trịnh Doãn Toản, hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay khi nhận thấy tình hình thời tiết và giao thông phức tạp, ban giám hiệu đã họp và quyết định phải đảm bảo an toàn cho học sinh. "Để các em tự về trong tình trạng này rất nguy hiểm. Giữ các em ở lại trường là phương án tốt nhất", ông Toản nói.

Thách thức lớn nhất là chuẩn bị bữa trưa cho số lượng lớn học sinh trong thời gian ngắn, việc đi lại mua thực phẩm gần như không thể. Nhà trường đã liên hệ với một đơn vị cung ứng, đặt 1.300 suất ăn gồm bánh mì, xôi, giò và sữa, đủ phục vụ cho 1.200 học sinh đang ở trường cùng các thầy cô. "Rất may là họ cung cấp đủ", ông Toản cho biết.

Sau khi nhà trường thông báo, 900 em đã đăng ký ở lại.

1.300 suất ăn được nhà trường huy động chuẩn bị để học sinh không phải về trong khi mưa lụt. Ảnh: Xuân Hoa

Anh Đỗ Bắc Hải, 36 tuổi, ở phường Gia Viên, phụ huynh một học sinh của trường Hồng Bàng cho biết sáng nay đã rất thấp thỏm theo dõi tình hình ngập lụt để tìm cách đi đón con trai.

Đang không biết khi nào ngớt mưa, nước rút, anh Hải nhận được tin nhắn từ nhà trường về việc đăng ký cho học sinh học ca sáng ở lại, ca chiều được nghỉ. "Nhà trường còn chuẩn bị suất ăn miễn phí cho các con. Cô giáo sẽ quản lý lớp đến khi nào nước rút, phụ huynh có thể đến đón. Rất nhiều người thở phào", anh Hải nói.

Hình ảnh và câu chuyện ứng phó nhanh với tình thế của Trường THCS Hồng Bàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, hàng trăm bình luận khen ngợi.

Chị Nguyễn Hồng Nhung cho bình luận trên trang mạng xã hội "Hải Phòng": "Nhà trường đã ứng phó rất nhanh và có tâm. Bố mẹ đang lo lắng không biết đón con thế nào trong lúc ngập và tắc đường thì nhận được tin nhắn quý hơn vàng''.

Tài khoản Nguyễn Nguyệt thì cho rằng "các trường học nên tham khảo hành động của trường Hồng Bàng, nhất là khi diễn biến thời tiết càng ngày càng phức tạp"

Lê Tân