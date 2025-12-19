Trương Minh Cường, Quỳnh Giang hát 'Bài thánh ca buồn'

Diễn viên Trương Minh Cường và ca sĩ Quỳnh Giang lần đầu song ca bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ - "Bài thánh ca buồn".

Trương Minh Cường, Quỳnh Giang hát "Bài tháng ca buồn" MV "Bài tháng ca buồn" - MC Quỳnh Giang, Trương Minh Cường. Video: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Giang cho biết đang đẩy mạnh sự nghiệp ca hát với dòng nhạc borelo và trữ tình quê hương. Một năm qua, cô từ Mỹ về nước vài lần để thu âm và ghi hình các sản phẩm. Tình cờ nghe Trương Minh Cường hát, cô thích chất giọng trầm ấm của diễn viên nên ngỏ ý muốn hợp tác.

Theo Quỳnh Giang, Bài thánh ca buồn mang nét hoài niệm, trữ tình, gắn bó nhiều thế hệ yêu nhạc. Một số giọng ca gạo cội solo thành công bản nhạc này như Thái Châu, Elvis Phương. Cô muốn thực hiện bản song ca để tạo nên nét mới mẻ. Trương Minh Cường cũng yêu thích bài này nên cả hai chọn để quay MV.

Diễn viên nói khi nhận lời Quỳnh Giang góp giọng trong video nhạc, anh có chút lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý ca từ. Anh tìm bản gốc ca khúc để đọc, cảm nhận và hát theo cách riêng. "May mắn tôi và Quỳnh Giang kết hợp nhuần nhuyễn hơn cả mong đợi", Trương Minh Cường nói.

Trong MV, cả hai vào vai đôi tình nhân, đối thoại bằng giai điệu của ca khúc. Trước ngày quay, chân của Trương Minh Cường chưa hồi phục vì chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball. Diễn viên cho biết phải chống nạng, nén đau để thu âm, ghi hình cùng đồng nghiệp. Diễn viên thấy thoải mái hơn khi được Quỳnh Giang chuẩn bị mọi khâu trong việc sản xuất.

Cả hai dự định ra mắt thêm nhiều sản phẩm âm nhạc khác nếu được công chúng đón nhận tích cực. Họ đang lên kế hoạch phát triển kênh YouTube chung, đăng tải các video thảo luận về nhiều chủ đề trong cuộc sống.

Diễn viên Trương Minh Cường (trái) và ca sĩ Quỳnh Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quỳnh Giang quê TP HCM, từ nhỏ theo đuổi ca hát, tham gia nhiều chương trình ca nhạc tại Nhà thiếu nhi thành phố. Cô thuộc thế hệ ca sĩ cùng thời các giọng hát nổi tiếng như nhóm Tam ca Áo Trắng, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Mộng Thi, Ngọc Linh, Hiền Thục. Cô từng đoạt giải tư Tiếng hát Truyền hình 1998, năm có Đàm Vĩnh Hưng, Nhất Thiên Bảo (nhóm 1088), Quốc Đại, Hạnh Nguyên. Sau đó, Quỳnh Giang gắn bó Đài Truyền hình TP HCM với nghề phát thanh viên, thuyết minh phim. Cô cũng dẫn các chương trình văn nghệ như Nhịp cầu âm nhạc, Tiếng hát truyền hình, Giai điệu tình thương, Câu chuyện ước mơ. Ca sĩ cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2021.

Đầu những năm 2000, Trương Minh Cường nổi tiếng với nhiều phim truyền hình như Gió nghịch mùa, lối rẽ, được mệnh danh "Jang Dong Gun Việt Nam". Năm 2009, anh kết hôn cùng một doanh nhân, đưa gia đình ra nước ngoài, ngưng hoạt động nghệ thuật. Đầu năm nay, diễn viên trở lại nước sinh sống, vừa kinh doanh vừa diễn xuất.

Hoàng Dung