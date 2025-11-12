Minh tinh Hong Kong Trương Mạn Ngọc mua đất ở thành phố cảng nước Pháp, trồng khu vườn trong mơ của cô.

Trên trang cá nhân, diễn viên tiết lộ thời gian qua làm vườn, thiết kế ngôi nhà mà cô mơ ước, mỗi bước thực hiện đều tốn công sức, không dễ dàng. Khu đất cô mua, ban đầu cỏ dại mọc cao hơn eo người. Một mình làm không xuể, Trương Mạn Ngọc thuê nông dân tên Kevin và các trợ thủ của anh tới dọn.

Trương Mạn Ngọc vui thú điền viên Mạn Ngọc cùng bạn thảo luận phương án thiết kế vườn, mua cây giống. Video: Red Note

Theo Trương Mạn Ngọc, nếu không có nhóm của Kevin, gia đình cô sẽ tốn vài tháng mới hoàn thành lượng công việc. Sau vài tuần, cỏ non mọc xanh tươi, Trương Mạn Ngọc cảm thấy bản thân và mảnh đất đều bước sang trang mới.

Sau bước khai khẩn, dưới sự hỗ trợ của những người có chuyên môn, Trương Mạn Ngọc kiểm nghiệm chất đất, đánh giá độ màu mỡ, dinh dưỡng. Cô hạnh phúc khi nhận kết quả mảnh đất phù hợp để trồng trọt. Mạn Ngọc và một số người bạn thảo luận thiết kế khu vườn.

Tiếp đó, diễn viên đi chọn các loại cây, hoa giống để mua về trồng. Mạn Ngọc cho biết cuộc sống điền viên tràn đầy hy vọng và sự háo hức chờ đợi. Từng bước làm vườn mang cho cô niềm vui, sự phấn khích. Cô cảm thấy bản thân cuốn theo nhịp thở của cây lá, không có chỗ cho sự phiền muộn. Theo Mạn Ngọc, cuộc sống ở Bordeaux đơn giản và bình lặng.

Mạn Ngọc hạnh phúc khi trèo cây như thuở bé. Ảnh: Red Note

Trương Mạn Ngọc ở ẩn từ khi ngừng đóng phim năm 2012, năm nay, cô sử dụng mạng xã hội, bắt đầu chia sẻ cuộc sống đời thường với fan. Một vài người bạn hỏi Mạn Ngọc vì sao tiết lộ đời tư sau nhiều năm kín tiếng, cô không nghĩ ra lý do hợp lý. "Nhưng không sao, rất nhiều sự việc đều không cần đáp án. Khi bạn cảm thấy thích hợp, đó chính là sự đúng lúc", diễn viên nói trong một video trên Red Note.

Theo Mingpao, diễn viên sống ở cả châu Âu và Hong Kong (Trung Quốc), thường đạp xe ngắm công viên, đường phố, chơi với thú cưng. Mạn Ngọc cho biết dù gặp gỡ bạn bè hay một mình, cô đều tận hưởng từng khoảnh khắc và hiểu được ý nghĩa của câu "sống cho hiện tại". Diễn viên cảm thấy thực sự hiểu được bản thân, biết mình thích và không thích làm gì, nhờ vậy cuộc sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn trước. Cô tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhất xung quanh.

Trương Mạn Ngọc gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia.

Trương Mạn Ngọc trong "Tâm trạng khi yêu" Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong "Tâm trạng khi yêu". Video: Mtime

Theo Mtime, trong mảng điện ảnh, Trương Mạn Ngọc xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean. Minh tinh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas.

Mạn Ngọc không công khai đời sống tình cảm. Cô từng yêu nhiều người, trong đó có đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, doanh nhân Tống Học Kỳ, doanh nhân người Pháp Guillaume Brochard. Cô kết hôn với đạo diễn Pháp Olivier Assayas năm 1998, ly hôn sau ba năm. Diễn viên nói: "Kết hôn làm tôi nhận ra, mình hoàn toàn không phù hợp hôn nhân".

Như Anh (theo Mingpao, Red Note)