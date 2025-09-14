Trương Mạn Ngọc về nông thôn nuôi gà

Diễn viên Hong Kong Trương Mạn Ngọc làm vườn, nuôi gà lấy trứng, vui thú điền viên ở miền quê Pháp.

Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc đăng tải hình ảnh về cuộc sống trong trang trại ở vùng Bordeaux. Cô mặc đồ bảo hộ lao động, đội nón, bới rơm trong chuồng gà để lấy trứng. "Mỗi lần nhặt trứng, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn", cô nói.

Theo Weibo, một số nguồn tin nói diễn viên chọn cuộc sống giản dị bằng cách thuê nhà cũ để ở. Hàng ngày, cô lái xe bán tải để vận chuyển rau hữu cơ, đạp xe dạo quanh khu làng, đi chợ bằng giỏ tre thay vì đeo túi hàng hiệu. Trương Mạn Ngọc được cho là đã quyên góp một khoản tiền cho trại cứu hộ động vật địa phương.

Trương Mạn Ngọc nuôi gà, làm ruộng ở tuổi 61 Trương Mạn Ngọc thu hoạch trứng gà. Video: Weibo

Bài đăng tải của Trương Mạn Ngọc thu hút sự chú ý của khán giả. Từ khi ngừng đóng phim năm 2012, diễn viên ở ẩn. Hơn 10 năm qua, cô chỉ xuất hiện công khai đôi ba lần, không tiết lộ đời tư. Thi thoảng, paparazzi ghi hình ảnh đời thường của Trương Mạn Ngọc, dấy nhiều bàn tán.

Theo Mingpao, cô sống ở cả châu Âu và Hong Kong. Trên trang này, diễn viên cho biết dù gặp gỡ bạn bè hay một mình, cô đều tận hưởng từng khoảnh khắc và hiểu được ý nghĩa của câu "sống cho hiện tại", biết mình thích và không thích làm gì, nhờ vậy cuộc sống nhẹ nhõm, thoải mái hơn trước.

Diễn viên Trương Mạn Ngọc xuất hiện hiếm hoi ở tuổi 60 trong một sự kiện thời trang năm 2024. Ảnh: Moco

Trương Mạn Ngọc, 61 tuổi, gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia.

Trong mảng điện ảnh, cô xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean. Minh tinh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas.

Họa Mi (theo Weibo)