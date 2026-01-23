Trương Mạn Ngọc sống gần thiên nhiên

Minh tinh Hong Kong Trương Mạn Ngọc trồng hoa, ăn rau trái gần nhà khi sống ở ngoại ô nước Pháp.

Trên trang cá nhân ngày 23/1, diễn viên 62 tuổi đăng video về cuộc sống đời thường của cô tại ngoại ô thành phố Bordeaux. Một trong những niềm vui lớn nhất của Mạn Ngọc tại đây là gần như bất kỳ lúc nào cô cũng nhìn thấy trái cây tươi, ngon ngọt xung quanh. Chúng mọc ven đường, không có chủ nên Trương Mạn Ngọc tự do thu hái.

"Mỗi một mùa, tự nhiên luôn ban cho chúng ta những loại rau và trái cây khác nhau. Nếu bạn muốn khỏe mạnh và thưởng thức thực phẩm ngon nhất, hãy ăn kiểu mùa nào thức ấy mà thiên nhiên ban tặng", diễn viên nói.

Trương Mạn Ngọc hái sung Mạn Ngọc hái sung về làm mứt. Video: Red Note

Cô cho biết trái cây quanh nhà nở rộ và chín trong thời gian ngắn, nếu không hái đúng dịp sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vì thế khi đi dạo, nhìn thấy quả sung chín thơm lừng, Trương Mạn Ngọc đội mưa hái về làm mứt, trước khi chúng rụng xuống vì chín quá.

Diễn viên hiện đầu tư công sức, tiền bạc cho "khu vườn trong mơ" tại Bordeaux. Cô mua đất, thuê người dọn cỏ dại, kiểm nghiệm chất đất, sau đó chọn các loại cây, hoa giống để gieo trồng. Mạn Ngọc cho biết cuộc sống điền viên tràn đầy hy vọng và sự háo hức chờ đợi. Từng bước làm vườn mang cho cô niềm vui, sự phấn khích. Cô cảm thấy bản thân cuốn theo nhịp thở của cây lá, không có chỗ cho sự phiền muộn. Theo Mạn Ngọc, cuộc sống ở ngoại ô đơn giản và bình lặng.

Trương Mạn Ngọc tuổi lục tuần. Ảnh: Red Note

Theo Mingpao, diễn viên sống ở cả châu Âu và Hong Kong (Trung Quốc), làm những điều cô thích như làm xà phòng, nấu ăn, đạp xe, chơi với thú cưng. Cô cho rằng mỗi người không nhất thiết phải đẹp nhưng cần thú vị, làm những việc thú vị. Diễn viên thích sự xanh non, ngây thơ của tuổi trẻ và cũng yêu sự tự tin, trưởng thành khi tuổi ngày một cao.

Trương Mạn Ngọc gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia.

Trương Mạn Ngọc ung dung tuổi gần 60 Nhan sắc Trương Mạn Ngọc qua thời gian. Video: Bilibili

Theo Mtime, trong mảng điện ảnh, Trương Mạn Ngọc xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean. Minh tinh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ tác phẩm Clean của đạo diễn Olivier Assayas. Từ năm 2012, cô ngừng đóng phim, hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Mạn Ngọc không công khai đời sống tình cảm. Cô từng yêu nhiều người, trong đó có đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, doanh nhân Tống Học Kỳ, doanh nhân người Pháp Guillaume Brochard. Cô kết hôn với đạo diễn Pháp Olivier Assayas năm 1998, ly hôn sau ba năm. Diễn viên nói: "Kết hôn làm tôi nhận ra mình hoàn toàn không phù hợp hôn nhân".

Như Anh