Trường mầm non 'quốc tế' nợ lương giáo viên mở cửa lại

Hà Nội'Trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont' thuộc quận Long Biên trả lương tháng 10 cho giáo viên, mở cửa lại sau hai ngày dừng nhận trẻ.

Sáng 4/12, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết tin trên.

Sự việc xảy ra cách đây ba hôm. Vì bị nợ lương tháng 10 và nhiều lần lỡ hẹn thanh toán, các giáo viên đồng loạt nghỉ dạy. 32 học sinh của nhóm lớp phải ở nhà.

Hôm qua, UBND phường Phúc Đồng đến kiểm tra, ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở này trong 7 ngày (3-10/12). Nhà chức trách cho biết cơ sở mầm non nói trên được cấp phép tháng 3 năm ngoái, với tên gọi là "Nhóm lớp mầm non tư thục Núi Hoa hồng", không phải "trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont".

Chiều cùng ngày, chủ cơ sở đã thanh toán toàn bộ lương tháng 10 nên được tiếp tục đón trẻ và hoạt động trở lại. Sáng nay, cơ sở này có 8 giáo viên, nhân viên đi làm; 27/35 học sinh đi học. Những em còn lại xin nghỉ và đến muộn. Trường cam kết trả lương tháng 11 trong khoảng 10-15/12.

Những phụ huynh muốn chuyển trường cho con sẽ được phường bố trí sang trường Mầm non Phúc Đồng (công lập). Nhưng, hiện chưa có ai xin rút hồ sơ, theo bà Thủy.

Cơ sở Mầm non Núi Hoa Hồng ở Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Theo cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhóm lớp mầm non tư thục Núi Hoa hồng có địa chỉ tại 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, với 5 giáo viên có chuyên môn sư phạm.

Một phụ huynh có con 2,5 tuổi cho hay đóng khoảng 57 triệu đồng cho 6 tháng, gồm học phí, tiền ăn, phí ghi danh và một số khoản phí khác.

Bình Minh