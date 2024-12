Trường mầm non nợ lương giáo viên, trẻ phải nghỉ học

Hà NộiHọc sinh "trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont" thuộc quận Long Biên phải ở nhà, khi giáo viên thông báo nghỉ trong nhóm Zalo vì bị trường nợ lương.

Hai hôm nay, chị Nguyễn Thị Sương lo lắng vì con 2,5 tuổi phải nghỉ học, không biết bao giờ mới được trở lại trường. Chị nói đỡ vất vả vì có bà trông giúp, nhưng nhiều phụ huynh khác phải mang con lên cơ quan hoặc tìm chỗ gửi.

Theo chị, tối 1/12, trong nhóm Zalo lớp, giáo viên cho biết không thể tiếp tục đi dạy vì không có lương. Hôm qua, trường họp phụ huynh cơ sở Long Biên và Gamuda (quận Hoàng Mai). Trong biên bản, trường cho biết kỳ lương tháng 10 đáng nhẽ vào ngày 15/11 nhưng chưa trả. Trường cam kết trong giờ hành chính ngày 2/12 sẽ thanh toán toàn bộ lương để mở cửa đón học sinh, song cuối cùng không thực hiện.

Chị Sương cho biết con gái mới học ở đây 1,5 tháng nhưng đã phải đóng học phí 6 tháng, tổng khoảng 57 triệu đồng, gồm tiền ăn, học, phí ghi danh và một vài chi phí khác. Lớp của con có 9 bé, với hai giáo viên. Ngoài giờ học thông thường, các con được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và người Việt.

"Tôi bức xúc khi trường không đưa ra phương án cụ thể hay cho biết nghỉ mấy ngày để phụ huynh còn sắp xếp", chị Sương nói.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng Long Biên, Hà Nội. Ảnh: CTV

Chiều 3/12, bà Đinh Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết đã nắm được phản ánh của phụ huynh và yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, UBND phường Phúc Đồng xác minh.

Theo bà Thủy, cơ sở mầm non nói trên được cấp phép ngày 3/3/2023 với tên gọi là "Nhóm lớp mầm non tư thục Núi Hoa hồng", không phải "trường Mầm non quốc tế Mỹ Rosemont". Hiện, 32 trẻ theo học ở đây.

"Cơ sở này đã dừng đón trẻ trong hai ngày và chậm trả lương cho giáo viên 17 ngày. Chủ cơ sở cho biết đã tạm ứng một phần và cam kết hôm nay sẽ trả phần còn lại", bà Thủy nói.

Bà Thủy khẳng định phường Phúc Đồng không thiếu chỗ học cho trẻ mầm non nếu cơ sở trên phải đóng cửa. Địa bàn này hiện có ba trường mầm non công lập, ba trường tư thục và 4 nhóm lớp.

Theo Cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa hồng nằm tại số 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên với 5 giáo viên có chuyên môn sư phạm.

Bình Minh