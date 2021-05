Trường mầm non Nhật Bản vật lộn dạy giáo dục giới tính cho trẻ

Các trường mầm non đang gặp khó khăn trong việc dạy trẻ về bản dạng giới (gender identity), sau khi một bé trai 6 tuổi bị bắt nạt vì mặc đồ con gái.

Bé trai nhập học trường mầm non ở thành phố Otsu, tỉnh Shiga, hồi tháng 4/2019. Bố mẹ cậu sau đó biết chuyện con bị các bạn cùng lớp trêu là ẻo lả, ái nam ái nữ, và được cho xem mẩu giấy viết tay với những thông điệp lộn xộn "buồn vì không được chào đón", "bị đánh", "tránh ra".

Tìm đến chính quyền địa phương để tham vấn, bố mẹ cậu nhận được câu trả lời "bắt nạt không liên quan trong trường hợp này". Trước đó, luật ngăn chặn tình trạng bắt nạt ở trường học ra đời nhưng chủ yếu hướng tới học sinh tiểu học trở lên.

Học sinh một trường mầm non ở thành phố Koriyama, tỉnh Fukushima, Nhật Bản, trong giờ ra chơi. Ảnh: Reuters.

Sau nhiều lần phụ huynh gửi đơn khiếu nại, tháng 11/2020, thành phố Otsu thừa nhận bắt nạt xảy ra tại trường mẫu giáo và xin lỗi vì đã "phản hồi chưa hợp lý". Tuy nhiên, cậu bé vẫn không muốn đến trường suốt hơn một năm qua.

Trường mầm non, nơi cậu bé 6 tuổi học, đã cố gắng dạy trẻ các vấn đề về bản dạng giới (là giới tính tự xác định của một người) và yêu cầu các em "coi trọng những cảm xúc của bạn bè". Tuy nhiên, việc này vẫn không làm giảm tình trạng chế nhạo, trêu ghẹo.

Luật có hiệu lực năm 2013, được ban hành sau vụ một học sinh trung học ở Otsu tự tử năm 2011 do bị bắt nạt ở trường. Điều luật không áp dụng đối tượng mầm non, nhưng "bắt nạt có thể xảy ra ở lứa tuổi rất nhỏ", theo Toshiyuki Kasugai, giáo sư Đại học Ritsumeikan, kiêm chủ tịch một ủy ban do chính quyền thành phố Otsu thành lập nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị bắt nạt, cho biết.

Giáo sư Kasugai cho rằng vì lý do đó, trường mầm non nên quan tâm tới các vấn đề mà nhóm thiểu số tính dục (chỉ những người có bản dạng, xu hướng tính dục hay hoạt động tình dục không tương đồng với đa số mọi người trong xã hội xung quanh họ) đang đối mặt, dựa vào các quy định của luật. Khi hiểu biết về các nhóm thiểu số tính dục, gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới tăng lên, phụ huynh sẽ trở nên chấp nhận hơn.

Hơn một nửa số người có rối loạn bản dạng giới (gender identity disorder) "bắt đầu cảm thấy không thoải mái với giới tính của mình trước khi vào tiểu học", Mikiya Nakatsuka, giáo sư Đại học Okayama, cho hay.

Giáo sư Nakatsuka khuyến khích sự linh động trong việc dạy trẻ mầm non về các vấn đề bản dạng giới. "Dạy cho trẻ ở độ tuổi càng nhỏ càng tốt. Việc này sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng sách có hình ảnh minh họa hoặc cho trẻ gặp gỡ những người trưởng thành thuộc nhóm thiểu số tính dục", giáo sư Nakatsuka nói.

Mika Yakushi, một người chuyển giới, đại diện cho ReBit, tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ các nhóm thiểu số tính dục, chỉ ra rằng trẻ mầm non gặp các vấn đề giới tính nhận thấy khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc với người khác.

"Nếu một cậu bé nói muốn mặc váy ngắn, người lớn nên lắng nghe và cho phép em được là chính mình. Tuy nhiên, việc tự nhận thức về bản dạng giới có thể thay đổi nên quan trọng là quan sát hành vi của trẻ mà không quy kết chúng như một thiểu số tính dục", Mika Yakushi giải thích.

Bình Minh (Theo Kyodo News)