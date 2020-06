Trường mầm non giữ trẻ hơn một tháng dịp hè

TP HCMCác trường mầm non tổ chức hoạt động hè từ ngày 16/7 đến hết 21/8 tuỳ theo nhu cầu của phụ huynh và việc tự nguyện đi làm của giáo viên.

Chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề nghị trong thời gian hè, các trường mầm non thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh, phối hợp phụ huynh giám sát sức khỏe của trẻ. Các khoản thu trong hè được trường thoả thuận với phụ huynh.

Sau thời gian giữ trẻ trong hè, từ ngày 24/8 đến 4/9, các trường sẽ tổng vệ sinh, chuẩn bị năm học mới.

Học sinh trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (quận Gò Vấp) vui chơi trong ngày đi học lại 18/5. Ảnh: Mạnh Tùng.

So với nhiều năm trước, thời gian hoạt động hè của trường mầm non được rút gọn một nửa do học sinh đi học muộn, ảnh hưởng của Covid-19. Sau Tết nguyên đán, ngày 18/5 trẻ lớp lá ở TP HCM đi học lại, tiếp đó ngày 25/5 học sinh lớp mầm và lớp chồi, ngày 1/6 các lớp nhà trẻ mở cửa.

Thành phố hiện có hơn 372.000 trẻ mầm non với 1.300 trường, 2.000 nhóm trẻ và lớp mẫu giáo tư thục.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 của các khối giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 11/7. Thời gian kết thúc năm học của tất cả khối trước 15/7; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước ngày 31/7.

Mạnh Tùng