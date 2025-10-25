Trường mầm non công lập trăm tỷ ở điểm nóng dân số Thủ đô

Học sinh ăn bữa chính vào lúc 10h30-11h, bữa phụ khoảng 16h. Riêng các lớp nhà trẻ (dưới 3 tuổi) có thêm bữa chính buổi chiều. Thực đơn được niêm yết theo tuần ở phía ngoài bếp. Tiền ăn một ngày là 35.000 đồng.

Cô Hạnh cho biết trường có 30 giáo viên, 15 cán bộ và nhân viên. Số giáo viên hiện vừa khít để vận hành 15 lớp, nên khi có người nghỉ, trường khó khăn để bố trí người hỗ trợ.

Một trong những mục tiêu của trường là tuyển thêm giáo viên để năm học tới hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu của người dân.