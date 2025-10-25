Trường mầm non công lập trăm tỷ ở điểm nóng dân số Thủ đô

Ngoài phòng học, trường có sân chơi, các phòng chức năng, tổng diện tích sàn là 7.200 m2.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hạnh cho biết hiện hơn 500 trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo học, sĩ số lớp trung bình là 30-40. Số này ngoài tuyển mới, còn gồm trẻ từ trường Mầm non Hoàng Liệt, Tứ Hiệp chuyển sang, để giảm áp lực.
Ngoài phòng học, trường có sân chơi, các phòng chức năng, tổng diện tích sàn là 7.200 m2.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hạnh cho biết hiện hơn 500 trẻ từ 3 đến 5 tuổi theo học, sĩ số lớp trung bình là 30-40. Số này ngoài tuyển mới, còn gồm trẻ từ trường Mầm non Hoàng Liệt, Tứ Hiệp chuyển sang, để giảm áp lực.
Phòng đa năng dành cho các hoạt động trải nghiệm, trong đó có giáo dục STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán). Mỗi tuần, mỗi lớp sẽ có một tiết học ở phòng này.
Phòng đa năng dành cho các hoạt động trải nghiệm, trong đó có giáo dục STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán). Mỗi tuần, mỗi lớp sẽ có một tiết học ở phòng này.
Một lớp học rộng trung bình hơn 130 m2, gồm một gian chính để giáo viên và trẻ học tập, sinh hoạt chung, hai phòng kho đựng đồ và một ban công. Các lớp đều có TV 65 inch và một đàn organ để giáo viên tổ chức hoạt động cho trẻ.
Một lớp học rộng trung bình hơn 130 m2, gồm một gian chính để giáo viên và trẻ học tập, sinh hoạt chung, hai phòng kho đựng đồ và một ban công. Các lớp đều có TV 65 inch và một đàn organ để giáo viên tổ chức hoạt động cho trẻ.
Học sinh tập nhảy "Bài ca tôm cá" trong phòng nghệ thuật. Đây là không gian cho các hoạt động văn nghệ, với nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, trống, guitar, organ.
Học sinh tập nhảy "Bài ca tôm cá" trong phòng nghệ thuật. Đây là không gian cho các hoạt động văn nghệ, với nhiều loại nhạc cụ như đàn tranh, trống, guitar, organ.
Hai phòng thể chất được trang bị nhiều dụng cụ để học sinh vận động, như giá gỗ đi thăng bằng hay thiết bị leo núi gắn tường.
Hai phòng thể chất được trang bị nhiều dụng cụ để học sinh vận động, như giá gỗ đi thăng bằng hay thiết bị leo núi gắn tường.
Phòng Tin học có 25 máy tính nối mạng.
Phòng Tin học có 25 máy tính nối mạng.
Không gian dành cho các tiết học Tiếng Anh. Trẻ được học với giáo viên nước ngoài (tự nguyện) để phát triển khả năng ngôn ngữ, phát âm chuẩn từ sớm.
Không gian dành cho các tiết học Tiếng Anh. Trẻ được học với giáo viên nước ngoài (tự nguyện) để phát triển khả năng ngôn ngữ, phát âm chuẩn từ sớm.
Khu vực bếp nằm ở tầng 1. Khoảng 10h mỗi ngày, nhân viên bếp sẽ chia đồ ăn vào các hộp inox, đưa lên xe đẩy và chuyển đến các tầng bằng thang máy.
Khu vực bếp nằm ở tầng 1. Khoảng 10h mỗi ngày, nhân viên bếp sẽ chia đồ ăn vào các hộp inox, đưa lên xe đẩy và chuyển đến các tầng bằng thang máy.
Học sinh ăn bữa chính vào lúc 10h30-11h, bữa phụ khoảng 16h. Riêng các lớp nhà trẻ (dưới 3 tuổi) có thêm bữa chính buổi chiều. Thực đơn được niêm yết theo tuần ở phía ngoài bếp. Tiền ăn một ngày là 35.000 đồng.
Cô Hạnh cho biết trường có 30 giáo viên, 15 cán bộ và nhân viên. Số giáo viên hiện vừa khít để vận hành 15 lớp, nên khi có người nghỉ, trường khó khăn để bố trí người hỗ trợ.
Một trong những mục tiêu của trường là tuyển thêm giáo viên để năm học tới hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Học sinh ăn bữa chính vào lúc 10h30-11h, bữa phụ khoảng 16h. Riêng các lớp nhà trẻ (dưới 3 tuổi) có thêm bữa chính buổi chiều. Thực đơn được niêm yết theo tuần ở phía ngoài bếp. Tiền ăn một ngày là 35.000 đồng.
Cô Hạnh cho biết trường có 30 giáo viên, 15 cán bộ và nhân viên. Số giáo viên hiện vừa khít để vận hành 15 lớp, nên khi có người nghỉ, trường khó khăn để bố trí người hỗ trợ.
Một trong những mục tiêu của trường là tuyển thêm giáo viên để năm học tới hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Tùng Đinh - Thanh Hằng