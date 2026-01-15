Trường mầm non có được buộc phụ huynh đóng học phí bằng tiền mặt?

Trường mẫu giáo của con tôi từ năm nay yêu cầu phụ huynh nộp học phí bằng tiền mặt chứ không chuyển khoản như trước, muộn 10 ngày sẽ thu thêm 5%.

Tháng 2/2024 khi con được 20 tháng, tôi cho đi học tại trường mở ở tầng một chung cư đang ở. Từ đó đến nay, tôi vẫn đóng tiền học qua chuyển khoản.

Năm vừa qua, nhà trường khuyến khích, đề nghị phụ huynh đóng học phí bằng tiền mặt, thay vì chuyển khoản.

Nhà trường có chính sách nộp tiền học theo gói dài hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Vậy một lần nộp tiền học như vậy có thể lên tới 40-50 triệu đồng. Trong khi vợ chồng tôi tiền lương đều nhận thông qua tài khoản ngân hàng. Việc phải rút tiền mặt khiến tôi thấy bất tiện.

Khi nhà trường trao đổi, tôi trả lời việc dùng tiền mặt khiến không thể đóng đúng hạn cho con.

Ngoài ra nhà trường có quy định, nộp học phí muộn sẽ bị tính thêm phí (như ảnh đính kèm).

Tôi rất bức xúc với quy định trên nên xin hỏi nhà trường không cho phụ huynh chuyển khoản tiền học thì có vi phạm gì không?

Tôi cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình? Nếu cảm thấy nhà trường đang có dấu hiệu vi phạm, tôi có thể báo cáo hoặc tố cáo được không và gửi lên cơ quan nào, trình tự ra sao, xin được hướng dẫn.

Xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Tú An

Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn