Trường mầm non bỏ hoang, trẻ phải đi học nhờ

Thanh HóaKhu B trường Mầm non xã Yên Thành ngừng thi công, bỏ hoang nhiều năm nay khiến hơn 120 trẻ phải đi học nhờ ở thôn khác.

Dự án trường Mầm non Yên Thành B do UBND xã Yên Thành, huyện Yên Mô làm chủ đầu tư với tổng vốn 14,8 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình được khởi công năm 2021, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2022.

Cỏ dại mọc um tùm trong trường Mầm non Yên Thành B. Ảnh: Lê Hoàng

Theo bà Phạm Thị Huyền, Chủ tịch xã Yên Thành, điểm trường Mầm non Yên Thành B trước đây đã có lớp học, nhưng xuống cấp. Để đáp ứng tiêu chí chuẩn mức độ hai, địa phương đã phê duyệt dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng. Tòa nhà hai tầng cũ bị phá bỏ để xây trường mới khang trang hơn.

Trường mới sẽ gồm một tòa nhà ba tầng, 6 phòng học khép kín tổng diện tích hơn 1.300 m2, nhà dinh dưỡng và các công trình phụ trợ. Dự án đã cơ bản hoàn thiện phần thô, nhưng tạm dừng thi công từ 2023 đến nay.

Trường học gần 15 tỷ bỏ hoang Trường Mầm non Yên Thành B thi công dở dang. Video: Lê Hoàng

Do bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên trường Mầm non Yên Thành B. Các phòng học nhếch nhác, đầy phế liệu, vật liệu của đơn vị thi công. Lan can cầu thang, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện chiếu sáng, mái tôn khu nhà chính và nhiều trang thiết bị vệ sinh... chưa được lắp đặt. Một số vị trí trong tòa nhà ba tầng đã bị nứt, nước mưa ngấm khiến tường đầy rêu mốc.

Tại khu nhà cấp 4 cũ gần cổng đi vào, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học, vui chơi của Trường Mầm non Yên Thành B đang xếp đống, bỏ không nhiều năm khiến hư hỏng.

Bên trong một phòng học đang hoàn thiện ở điểm trường Mầm non Yên Thành B. Ảnh: Lê Hoàng

Trường mới chưa xây xong, trường cũ dừng hoạt động khiến bốn năm qua hơn 120 trẻ mầm non ở các thôn La, Bái, Lộc của xã Yên Thành phải đi học nhờ ở các điểm trường khác. Ngoài ra, do phải dồn học sinh khiến các lớp học ở điểm trường khu A và khu C, trường Mầm non Yên Thành tăng sĩ số, gây khó khăn cho việc trông giữ trẻ, tổ chức lớp học.

Bà Phạm Thị Huyền, Chủ tịch xã Yên Thành, cho biết công trình Trường Mầm non Yên Thành B đã đạt 70-80% khối lượng song mới giải ngân được khoảng 4 tỷ đồng và hiện tạm dừng do "khó khăn về vốn". Địa phương đang đề nghị UBND huyện xem xét cấp thêm kinh phí để sớm khởi động lại công trình. Xã phấn đấu đến Tết Nguyên đán sẽ cơ bản hoàn thiện dự án, dự kiến đến đầu năm học mới 2025-2026 đưa điểm trường hoạt động trở lại.

Lê Hoàng