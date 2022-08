Trương Lý Hoàng Phi muốn ‘hỏi xoáy đáp xoay’ trên The Next Power

Là người dẫn chương trình, Trương Lý Hoàng Phi cho biết muốn hỏi thêm về những kinh nghiệm thất bại khi đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ nói đến thành công.

Sau 12 số đồng hành cùng khách mời là người đứng đầu các doanh nghiệp hàng đầu, host của talkshow The Next Power - Trương Lý Hoàng Phi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục khai thác những khía cạnh đa chiều của đổi mới sáng tạo, đồng thời đưa ra những câu hỏi gai góc hơn dành cho khách mời.

- Sau 12 số vừa qua, điều gì làm chị cảm thấy chị hài lòng về chương trình?

- Tôi rất vui vì cụm từ đổi mới sáng tạo được nhắc đến nhiều hơn, trên mọi khía cạnh. Trước kia, khái niệm này xuất hiện trong cộng đồng của những người làm công nghệ nhiều hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy hình ảnh của nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực rất truyền thống, nhưng lại đang làm đổi mới sáng tạo, đang nói về đổi mới sáng tạo. Đây là điều khiến tôi đặc biệt cảm thấy hài lòng. Chương trình đã mang đến nhiều lát cắt khác nhau để độc giả có những góc nhìn đa chiều hơn về đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, khi đồng hành cùng The Next Power tôi đã vượt qua rất nhiều thử thách. Thử thách đầu tiên là ở cương vị người dẫn dắt chương trình. Bản thân tôi là doanh nhân, không phải một host chuyên nghiệp. Dù đã xuất hiện trên nhiều chương trình khác nhau, nhưng khi đặt mình ở vị trí host, tôi khá bối rối và chịu nhiều áp lực về truyền thông cũng như cách khai thác nội dung để truyền tải trọn vẹn thông điệp từ chương trình và khách mời.

Thử thách thứ hai với tôi, đó là sự giới hạn về thời lượng và format của chương trình. The Next Power mong muốn cô đọng những thông tin súc tích và hữu ích nhất cho người xem trong một thời lượng nhất định, do vậy tôi cũng sẽ cần nhiều thời gian để đào sâu và làm nổi bật sắc nét những câu chuyện của các vị khách mời.

Thử thách thứ ba là về mặt thời gian. Lịch trình của tôi, thời gian của ekip, và lịch trình của các vị khách mời đôi khi cũng rất khác nhau. Mặc dù ekip cũng rất nỗ lực nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể sắp xếp được công việc. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó cũng là một khía cạnh nữa trong quá trình đổi mới sáng tạo. Nghĩa là mình phải nỗ lực sắp xếp, dành thời gian để làm quen. Tôi thấy được giá trị mà chương trình mang lại xứng đáng để bản thân đầu tư thời gian và nỗ lực. Đó là lý do cho tới thời điểm này tôi rất hài lòng cho quá trình đồng hành cùng với ekip The Next Power.

- Sau một nửa chặng đường đồng hành cùng The Next Power, chị cảm thấy bản thân thay đổi gì nhất?

- Là người làm về đổi mới sáng tạo, nhưng giá trị tôi nhận được và làm tôi thay đổi nhiều nhất có lẽ là góc độ tư duy. Tư duy ở đây giúp mình khẳng định thêm một lần nữa là đổi mới sáng tạo vốn có thể trở nên rất gần gũi với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và nó hoàn toàn có thể trở thành vũ khí chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam trên đường đua trong một giai đoạn mới. Đôi khi chúng ta không nên nghĩ nó là một cái gì đó quá xa. Hoàn toàn đổi mới sáng tạo đang rất gần đối với chúng ta . Và mỗi doanh nghiệp đều có thể có lợi thế để có thể bắt đầu quá trình đó.

- Đâu là quan điểm đổi mới khiến chị cảm thấy ấn tượng nhất?

- Đó là câu nói của anh Nguyễn Quốc Kỳ - chủ tịch Viettravel: "Tất cả đều ở một vạch xuất phát, thị trường là chân không. Nếu ai chuẩn bị tốt, chuẩn bị nhanh thì người đó sẽ lấy thị trường". Tôi nghĩ câu nói này mở ra cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp sau Covid-19. Tôi từng là người hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp và tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở khá nhiều vai trò, vị trí khác nhau. Sau đại dịch, tôi thấy cơ hội không chỉ tạo ra cho doanh nghiệp lớn mà cả những doanh nghiệp nhỏ. Câu nói của anh Nguyến Quốc Kỳ truyền cảm hứng cho tất cả doanh nghiệp rằng, không quan trọng quy mô, miễn là doanh nghiệp đó thật sự có những yếu tố đổi mới sáng tạo đủ để tồn tại trong bối cảnh trật tự thị trường mới.

Mặt khác, tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp trẻ rất thích và sẽ có nhiều động lực từ nhận định này. Bởi vậy, lúc này chúng ta cạnh tranh không chỉ là cá lớn với cá bé mà là sự cạnh tranh giữa những doanh nghiệp có sự sáng tạo, độ nhạy thị trường và biết cách chinh phục thị trường

Người dẫn chương trình Trương Lý Hoàng Phi.

- Từ góc nhìn của một người dẫn dắt, đồng hành cùng các khách mời qua 12 số vừa qua, theo chị, có những khía cạnh đổi mới nào, hay đề tài nào mà The Next Power có thể khai phá?

- Tôi nghĩ The Next Power hoàn toàn có thể kéo câu chuyện về hướng những người làm công tác chuyên môn nhiều hơn, những cộng đồng chuyên gia, những nhà nghiên cứu, thậm chí là các startup công nghệ.

Tính tới thời điểm này, The Next Power chỉ khai thác câu chuyện xung quanh doanh nghiệp là phần nhiều. Nhưng chúng ta đều hiểu đổi mới sáng tạo đang diễn ra không chỉ đối với các doanh nghiệp, mà nó là một chuỗi, một hệ sinh thái. Vậy nên chương trình hoàn toàn có thể khai thác thêm nhiều câu chuyện khác nữa và kết nối nhiều thành tố trong đổi mới sáng tạo. The Next Power có thể tạo nên không gian để trao đổi về đổi mới trong các trường đại học, với các chuyên gia, công ty công nghệ, hay các giải pháp công nghệ cao. Từ góc nhìn này, tôi hy vọng The Next Power sẽ là cầu nối để kết nối và hội tụ những thành tố đa dạng của quá trình đổi mới sáng tạo không chỉ trong doanh nghiệp mà còn trong một nền kinh tế.

- Theo chị The Next Power có thể cải thiện thêm điều gì để tác động mạnh mẽ hơn đến độc giả và cộng đồng doanh nghiệp?

- Chắc chắn là nên hỏi xoáy đáp xoay nhiều hơn. Những khách mời đến với chương trình đa phần đều mang tư tưởng rất cởi mở, thẳng thắn, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ câu hỏi nào. Tôi và host còn lại là anh Lê Trí Thông sẽ muốn xoáy và đáp xoay nhiều hơn và ban biên tập cũng nên chấp nhận rủi ro với những câu hỏi như vậy.

Theo quan điểm của tôi, đổi mới sáng tạo không phải lúc nào cũng thành công mà doanh nghiệp cũng phải trải qua thử nghiệm, đôi khi thất bại. Vậy trước khi đi tìm được một công thức đúng, sẽ có nhiều bài toán doanh nghiệp không tìm được đáp án hoặc đáp án chưa chính xác. Việc hỏi xoáy đáp xoay sẽ khiến doanh nghiệp chia sẻ về những điều họ chưa giải quyết được. Từ đó người nghe sẽ rút ra được rất nhiều bài học cho mình. Học hỏi từ sai lầm của người khác chính là cách giảm thiểu học phí cho bản thân.

Bên cạnh đó, tôi nghĩ chương trình cần tương tác nhiều hơn với khán giả. Ngoài kia, có rất nhiều người đang làm đổi mới sáng tạo, rất tâm huyết, họ sẽ có nhiều câu hỏi để giao lưu và làm rõ hơn các vấn đề với khách mời. Để tạo nên một The Next Power thật sự hữu ích, tôi cũng mong muốn khán giả có thể đưa ra những giải pháp để cùng bắt tay với doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sáng tạo.

Thảo Miên