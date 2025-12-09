Trường liên cấp FPT tại T&T City Millennia sắp đi vào vận hành

Cơ sở trường phổ thông liên cấp FPT tại T&T City Millennia quy mô hơn 33.000 m2 đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bắt đầu tuyển sinh năm học 2026-2027.

Trường gồm hai toà giảng đường 5 tầng, khu đa năng, khu chức năng, khu thể thao, ngoại khóa và hệ thống ký túc xá. Cơ sở này có thể phục vụ khoảng 2.500 học sinh mỗi năm, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Hạ tầng xây dựng theo hướng đáp ứng đồng thời hoạt động học tập trong lớp học, rèn luyện kỹ năng, thực hành công nghệ và sinh hoạt nội trú.

Trường được vận hành bởi tổ chức giáo dục FPT thuộc Tập đoàn FPT. Chương trình đào tạo chú trọng các nhóm môn liên quan đến ứng dụng công nghệ, bao gồm STEM, AI, Robotics, kỹ năng số và tư duy logic. Học sinh được tiếp cận chương trình tiếng Anh chuyên biệt từ Oxford cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài. Đại diện FPT cho biết mục tiêu của mô hình này là hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tiếp cận công nghệ và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Phối cảnh trường phổ thông liên cấp FPT tại T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Theo T&T Group, việc đưa cơ sở giáo dục quy mô lớn vào khu đô thị phản ánh xu hướng tích hợp trường học trong phát triển đô thị tại Việt Nam, khi nhu cầu sống gần không gian học tập chất lượng ngày càng tăng, đặc biệt trong nhóm gia đình trẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT kỳ vọng cơ sở tại T&T City Millennia sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường đại học, cao đẳng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông cho biết, FPT cam kết đồng hành cùng địa phương để xây dựng môi trường học tập tiên tiến, để học sinh làm chủ công nghệ và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thời đại, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Với quy mô 33.000 m2, trường có thể phục vụ khoảng 2.500 học sinh. Ảnh: T&T Group

Trước đó, T&T Group cũng đã khánh thành trường mầm non và tiểu học thuộc khu tái định cư Thái Sơn. Dự án có quy mô hơn 46 ha, nằm liền kề với đại đô thị T&T City Millennia, thừa hưởng hạ tầng, tiện ích đồng bộ của dự án.

T&T City Millennia có quy mô hơn 267 ha, do Tập đoàn T&T Group phát triển. Dự án quy hoạch tập trung vào ba giá trị: môi trường sống gần gũi thiên nhiên, các hoạt động văn hoá, cộng đồng và các tiện ích hướng đến nhu cầu của cư dân.

T&T City Millennia đã hoàn thiện giai đoạn một với hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại và sẵn sàng phục vụ cư dân. Ảnh: T&T Group

Trong hệ thống tiện ích của dự án, giáo dục được xem là cấu phần quan trọng giúp hình thành một hệ sinh thái sống đồng bộ. Chủ đầu tư cho biết, việc đưa trường liên cấp FPT vào vận hành tạo thêm nguồn lực mới cho khu vực, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trường học chất lượng tiếp tục tăng.

"Sự hiện diện của hệ thống trường học giúp tăng mức độ hoàn chỉnh của đại đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu ổn định lâu dài của cư dân khi lựa chọn an cư. Điều này cũng góp phần khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và tinh thần trách nhiệm xã hội của T&T Group trong hoạt động giáo dục", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Một góc công viên ven sông tại đại đô thị T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Bên cạnh các trường học, T&T City Millennia sở hữu công viên ven sông, quảng trường trung tâm, các không gian văn hóa và nhiều khu vực dành cho hoạt động thể thao, giải trí. Các trục cảnh quan ven sông đóng vai trò là không gian sinh hoạt chung, đồng thời là điểm nhấn của dự án.

Hạ tầng giao thông là yếu tố khác giúp đại đô thị tạo lợi thế. Dự án kết nối với các tuyến đường trục của khu vực Nam TP HCM và các tuyến liên vùng. Tương lai, khi hệ thống metro và một số tuyến đường chiến lược hoàn thiện, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm thành phố và các khu vực kinh tế - công nghiệp lân cận.

Theo đại diện T&T Group, trường liên cấp FPT đi vào hoạt động là mắt xích trong lộ trình hoàn thiện hệ sinh thái khu đô thị, hướng tới không gian sống đầy đủ hạ tầng giáo dục, thương mại và dịch vụ cho cộng đồng.

Song Anh