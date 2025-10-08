TP HCMTrưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viên tịch vào sáng nay, hưởng thọ 93 tuổi.

Theo Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch lúc 4h30 ngày 8/10 (nhằm ngày 17/8 năm Ất Tỵ) tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP HCM).

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Tịnh xuất gia năm 15 tuổi tại tổ đình Trung Hậu (Vĩnh Phúc, nay thuộc Hà Nội). Hòa thượng là Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, viện chủ Linh Phong Thiền tự, Bảo An Thiền tự, Bích Vân Thiền tự, Kim Sơn Bảo Thắng tự, Bảo Hải Linh Thông tự...

Hòa thượng cũng là người sáng lập Linh Phong Thiền Uyển tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc phường Vũng Tàu, TP HCM. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 2017 suy tôn trưởng lão ngôi vị Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh và tại vị cho đến nay.

Lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập kim quan lúc 16h hôm nay và được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ tưởng niệm tổ chức lúc 5h ngày 12/10, sau đó kim quan được đưa về Linh Phong Thiền Uyển ở phường Vũng Tàu và nhập tháp lúc 10h cùng ngày.

Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cơ quan lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng gồm các bậc Trưởng lão, Hòa thượng cao niên, giới đức tinh nghiêm, có nhiệm vụ chứng minh, chỉ đạo và giám sát tinh thần tu hành, đường hướng hoạt động Phật sự của toàn Giáo hội. Trong khi đó, Hội đồng Trị sự đại diện cho điều hành và quản lý tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lê Tuyết