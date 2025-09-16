Trường hợp nào đâm xe gây tai nạn sẽ bị truy cứu tội giết người?

Khi nào tài xế gây tai nạn chết người sẽ bị truy cứu về tội Giết người, khi nào bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ?

Làm công việc lái xe tải, tôi thường xuyên lo lắng mỗi khi nghe tin có tài xế bị bắt trong tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bởi thực tế, khi tham gia giao thông, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ luật, chạy đúng làn đường, tốc độ, tín hiệu... nhưng lại gặp tình huống bất ngờ, chẳng hạn người đi xe máy hoặc đi bộ băng qua đường không đúng quy định, hoặc xe khác lấn làn. Trong những tình huống đó, chỉ cần một va chạm cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng dù không mong muốn.

Vì vậy, tôi băn khoăn: Khi nào người lái xe gây tai nạn chết người sẽ bị truy cứu về tội Giết người, khi nào thì bị xử lý về tội danh khác như Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ? Và có phải luôn luôn bị truy cứu trách nhiệm hình sự không, hay sẽ được miễn trách nhiệm nếu chứng minh hoàn toàn không có lỗi?

Độc giả Văn Đức

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn