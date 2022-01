Trường học 'xanh' hướng đến giáo dục bền vững của UTS

Đại học công nghệ Sydney (University of Technology Sydney - UTS) gồm hệ thống các tòa nhà được chứng nhận Green Star trong đó bao gồm các tòa Trung tâm UTS, tòa Vicki Sara, tòa Dr Chau Chak Wing, Engineering and IT Building... Điểm chung của các tòa nhà là đều sử dụng nguồn nước tái chế, năng lượng tái tạo; mái và tường bằng vật liệu xanh, cảnh quan khuôn viên trồng các loại cây chịu hạn để giảm thiểu việc sử dụng nước. Xe đạp là phương tiện chính dùng di chuyển trong trường.