Trường học vùng biên hồi sinh sau lũ quét

Nghệ AnTừ đống đổ nát do trận lũ lịch sử nửa năm trước, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 được xây mới khang trang, khánh thành sáng 9/2.

Công trình do Bộ Công an kêu gọi tài trợ, Tập đoàn FPT đồng hành thông qua Quỹ Hy Vọng, được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để thầy trò xã biên giới Mỹ Lý ổn định dạy và học trước thềm Tết Bính Ngọ.

Sáu tháng trước, cơn bão Wipha gây lũ ống, lũ quét khiến bản Xiềng Tắm tan hoang. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 nằm bên suối chịu thiệt hại nặng nề nhất. Dãy nhà hai tầng bị bùn đất vùi lấp gần hết tầng một, khối nhà cấp bốn trôi theo dòng nước.

Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để không gián đoạn việc học, giáo viên và phụ huynh đã dọn dẹp, mượn tạm nhà văn hóa bản làm lớp học. Sáu điểm trường lẻ được bố trí giáo viên cắm bản nhằm duy trì việc dạy và học. "Điều kiện còn thiếu thốn nhưng chúng tôi động viên nhau nỗ lực bù đắp cho các em, đảm bảo chương trình học", thầy Hà nói.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự lễ khánh thành, sáng 9/2. Ảnh: Quỳnh Anh

Ngôi trường mới được xây dựng trên khu đất rộng hơn 13.700 m2, cách xa khu vực nguy cơ sạt lở. Tổng diện tích xây dựng 2.645 m2 gồm nhà hiệu bộ và hỗ trợ học tập; nhà học chức năng- nhà ăn; khối lớp học; khu nội trú học sinh; nhà công vụ giáo viên; bếp ăn; nhà đa chức năng cùng các hạng mục phụ trợ khác. Đây là một trong những công trình trọng điểm thuộc chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai do Bộ Công an phát động từ tháng 8/2025.

Sáng 9/2, nhìn học sinh xúng xính trong những bộ quần áo mới chạy nhảy giữa sân trường lát gạch phẳng lì, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia từ con người - cộng đồng gắn bó với vùng đất biên cương. Ông mong muốn các em học sinh trân trọng điều kiện học tập, chăm ngoan học giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, khẳng định FPT đồng hành Bộ Công an trong dự án với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội bền bỉ mà FPT theo đuổi nhiều năm qua.

Chủ trương đầu tư 248 trường tại các xã biên giới được Bộ Chính trị xác định tại Thông báo số 81 ngày 18/7/2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh. Các trường được đầu tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích; mỗi công trình rộng 5-10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, đáp ứng cho khoảng 1.000 học sinh, bảo đảm hạ tầng điện, nước sạch, giao thông và viễn thông.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án, sáng 9/2. Ảnh: Quỳnh Anh

Trong quá trình phát triển, FPT kiên trì theo đuổi các hoạt động trách nhiệm xã hội, lấy giáo dục làm trọng tâm. Tập đoàn đã đồng hành xây dựng, cải tạo nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình như Nâng bước em đến trường, Trường em thay áo mới; hỗ trợ học bổng, trang thiết bị dạy học, bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh học đường cho học sinh. Song song đó là các hoạt động hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cứu trợ thiên tai tại nhiều địa phương.

Việc tái thiết trường Mỹ Lý 2 không chỉ mang lại nơi học tập an toàn mà còn là cam kết đồng hành bền bỉ cùng vùng cao Nghệ An, nơi FPT và Quỹ Hy vọng đã xây dựng nhiều điểm trường tại Kỳ Sơn, Quế Phong những năm qua.

Đức Hùng - Quỳnh Anh