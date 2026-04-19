Trường học Trung Quốc lùi giờ vào lớp để học sinh ngủ thêm

Trung QuốcNhiều thành phố lớn đồng loạt bỏ tiết đọc bài sáng sớm, lùi giờ vào lớp để học sinh được ngủ nhiều hơn, song vấp phải nhiều lo ngại của phụ huynh.

Từ học kỳ mùa xuân năm nay, các thành phố lớn như Thành Đô (Tứ Xuyên), Ninh Ba (Chiết Giang), Huệ Châu (Quảng Đông) và Nam Kinh (Giang Tô) đồng loạt cấm trường học yêu cầu học sinh đến sớm để tự học tập thể.

Động thái này nhằm phù hợp quy định về khung giờ vào học do Bộ Giáo dục Trung Quốc quy định từ năm 2021: cấp tiểu học không bắt đầu trước 8h20 và trung học không sớm hơn 8h. Thượng Hải là địa phương đi đầu khi đã triển khai từ năm 2007.

Học sinh đọc sách tại một trường tiểu học ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: VCG

Theo bà Wu Jing, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Giáo dục Quốc gia, Đại học Sư phạm Hoa Đông, việc ngủ đủ giấc không chỉ giúp giảm mệt mỏi về thể chất mà còn hỗ trợ phát triển não bộ, cải thiện trí nhớ và tăng hiệu quả học tập.

Tuy nhiên, việc thực thi gặp nhiều trở ngại do tư duy "học càng nhiều, điểm càng cao". Nhiều phụ huynh có con học cuối cấp lo sợ bớt đi nửa giờ học mỗi ngày sẽ khiến con mình gặp bất lợi. Do đó, họ sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ của trẻ để duy trì các buổi đọc sách và ôn luyện từ sáng sớm.

Một số trường học đã "lách luật" bằng cách đổi tên tiết đọc sách buổi sáng thành giờ "chuẩn bị bài" hoặc "tự học". Như vậy, học sinh phải đến trường trước 7h mỗi ngày.

Lãnh đạo nhiều trường phổ thông cho biết đang rơi vào thế khó khi chương trình giảng dạy phải đảm bảo hai giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, nhiều hoạt động giáo dục đạo đức và nghiên cứu, trong khi quỹ thời gian bị rút ngắn.

Trước đây, tiết đọc buổi sáng là khoảng thời gian để giáo viên kiểm tra bài cũ và hướng dẫn học, nên việc thay đổi càng khiến các tiết học chính trở nên căng thẳng hơn.

"Giờ vào lớp muộn hơn nhưng giờ làm của cha mẹ không đổi nên nhiều em được đưa đến cổng trường từ rất sớm", ông Gu Minxia, hiệu trưởng trường Thực nghiệm Thượng Hải, cho biết.

Ông Huang Youchu, giám đốc Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Sư phạm Thượng Hải, đề xuất một hệ thống quản lý linh hoạt. Theo đó, các trường có thể mở cửa để đón học sinh có nhu cầu gửi con sớm, nhưng không được biến khoảng thời gian này thành các tiết học bắt buộc.

Dù còn nhiều tranh luận, những phản hồi tích cực bước đầu đã xuất hiện. Anh Li, một phụ huynh tại Hợp Phì (An Huy), cho biết chất lượng học tập của con mình đã được cải thiện vì giờ vào lớp muộn hơn.

"Cháu được ngủ thêm gần một tiếng, ăn sáng thong thả và tinh thần tỉnh táo, tập trung hơn hẳn trong giờ học", anh nói.

Huyền Trang (theo Chinadaily, News china, SHNU)