Trường học quận Cam tìm cách ngăn ICE bắt học sinh nhập cư

MỹCác học khu trên khắp quận Cam đang chuẩn bị cho kịch bản chưa từng đối mặt: đối phó trường hợp đặc vụ ICE xuất hiện tại trường học.

Một số trường đã có sẵn quy trình cho tình huống này, song đang củng cố thêm các chính sách và đào tạo nhân sự khi học sinh ở quận Cam bắt đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, giai đoạn chứng kiến các cuộc bắt bớ, trục xuất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) làm rung chuyển khu vực.

Trả lời Voice of OC, nhiều quan chức từ 5 học khu của quận Cam tại các thành phố Santa Ana, Anaheim, Garden Grove, Costa Mesa và Orange, những trọng điểm truy quét nhập cư của ICE, cho biết các trường sẽ phong tỏa khuôn viên, khóa cửa các lớp và tiếp tục các bài giảng nếu đặc vụ ICE xuất hiện hoặc ở gần đó.

Các quan chức cho biết sẽ không cho các đặc vụ vào trường nếu không có lệnh của tòa án liên bang.

Nghị sĩ Sharon Quirk-Silva lo ngại các cuộc truy quét của ICE sẽ khiến các gia đình nhập cư sợ hãi không dám rời nhà, có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ trẻ em đi học. "Đối với các học khu, đây có thể là đòn giáng nặng nề vào ngân sách", bà cảnh báo.

Học sinh tiểu học chuẩn bị vào lớp ở Santa Ana, quận Cam, bang California. Ảnh: Voice of OC

Hôm 11/8, một học sinh khuyết tật 15 tuổi của trường trung học Arleta đã suýt bị bắt nhầm, khi các đặc vụ ICE xác định sai danh tính, rồi chĩa súng, còng tay và giải cậu bé đi. Gia đình đã can thiệp, buộc các đặc vụ thả cậu bé sau vài phút tranh cãi. Hiệu trưởng đã phải ra ngoài để đánh giá tình hình.

Sự việc xảy ra chỉ 4 ngày trước khi Học khu Los Angeles Thống nhất (LAUSD) bước vào năm học sau kỳ nghỉ hè. LAUSD lập tức tuyên bố cảnh sát trường học, nhân viên và tình nguyện viên sẽ lập vành đai bảo vệ xung quanh ít nhất 100 trường khi học kỳ mới bắt đầu.

Sau sự việc ở Los Angeles, các học khu ở quận Cam đã xem xét mở rộng lối đi an toàn đến trường.

Học khu Trung học Anaheim Union cho biết đã dành cả kỳ nghỉ hè để cải thiện quy trình ứng phó trường hợp đặc vụ ICE xuất hiện tại các trường.

"Chúng tôi sẽ áp dụng chính sách phong tỏa cấp độ hai, đóng cổng và các lối vào quanh trường, các lớp học sẽ được khóa chặt. Giáo viên sẽ tiếp tục giảng bài", Jaron Fried, phó giám đốc học khu, nói. "Điều này giúp nhà trường có thời gian để xác minh danh tính đặc vụ ICE và tính hợp pháp của lệnh khám xét, bắt bớ của họ".

Nếu đặc vụ ICE không có lệnh bắt do thẩm phán ký, họ sẽ không được phép nói chuyện với học sinh hay nhân viên nhà trường mà họ đang tìm kiếm. "Nếu họ bắt đầu tỏ ra hung hăng, thô bạo hơn, ban giám hiệu có thể nâng phong tỏa lên cấp độ ba, áp dụng trong trường hợp có xả súng trong khuôn viên", ông Fried nói thêm.

Nếu ICE có lệnh bắt hợp pháp, học sinh hoặc nhân viên đó sẽ được dẫn ra để gặp các đặc vụ, thay vì để họ vào khuôn viên trường.

Tòa trụ sở Học khu Santa Ana Thống nhất ở quận Cam, bang California. Ảnh: Voice of OC

Học khu Thống nhất Garden Grove áp quy trình phong tỏa tương tự Anaheim, nếu có hoạt động của ICE gần khuôn viên trường. Theo chính sách ứng phó từ năm 2021, ban giám hiệu các trường phải thông báo lãnh đạo học khu nếu đặc vụ ICE xuất hiện trong khuôn viên.

"Chúng tôi trân trọng các gia đình chủ yếu là dân nhập cư trong học khu, cam kết nỗ lực hết khả năng để đảm bảo an toàn cho họ", phát ngôn viên học khu Abby Broyles nói với Voice of OC.

Học khu Orange Thống nhất cũng đã áp chính sách từ tháng 1 để đối phó khi lực lượng ICE xuất hiện. Lãnh đạo Rachel Monarrez cho biết các đặc vụ sẽ phải xuất trình lệnh của tòa án liên bang trước khi được phép vào trường. Các tòa nhà sẽ bị khóa và các tiết học vẫn được tiếp tục.

Tại Học khu Santa Ana Thống nhất, ban giám hiệu các trường đã được chỉ đạo liên hệ lập tức với học khu nếu có trường hợp đặc vụ ICE tiếp cận trường.

Lực lượng ICE tại học khu này chỉ được phép vào trường hoặc tiếp cận thông tin học sinh nếu có lệnh hợp pháp từ tòa và được cố vấn pháp lý của học khu xem xét. "Mục tiêu là giảm thiểu gián đoạn giảng dạy, đảm bảo học sinh luôn được giám sát và thông báo cho gia đình nếu có sự cố ảnh hưởng hoạt động của trường", phát ngôn viên học khu Fermin Leal nói.

Các học khu cũng đang cung cấp các nguồn lực khác, hỗ trợ học sinh nhập cư và gia đình của họ.

Học khu Trung học Anaheim Union, Garden Grove Thống Nhất, Orange Thống nhất, Santa Ana Thống nhất đã triển khai các diễn đàn, hội thảo trực tuyến, sổ tay "Hiểu về Quyền của bạn", cung cấp thông tin để các gia đình lên kế hoạch ứng phó với các đợt truy quét.

Học khu Trung học Anaheim Union và Garden Grove Thống nhất còn cho phép học sinh học online tại nhà hoặc tham gia chương trình giáo dục kết hợp nếu các gia đình không dám đưa con đến trường. Học khu Garden Grove Thống nhất còn mở rộng các lựa chọn đưa đón xe buýt cho các gia đình.

Tòa trụ sở Học khu Garden Grove Thống nhất tại quận Cam, bang California. Ảnh: Voice of OC

Đức Trung (Theo Voice of OC, OC Register)