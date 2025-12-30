Trường học ở TP HCM sẽ siết điện thoại vào giờ ra chơi

TP HCMTất cả trường THCS, THPT và giáo dục nghề nghiệp - tức hơn 500 trường, sẽ hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ ra chơi, kể từ tháng 1/2026.

Nội dung trên nằm trong kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/12. Theo Sở, việc này nhằm hạn chế tối đa tình trạng học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi nhưng không mang tính cấm đoán.

Thay vào đó, mỗi trường sẽ thiết kế hoạt động trong giờ ra chơi theo các nhóm như: hoạt động vận động (thể thao, trò chơi, văn nghệ); hoạt động tĩnh (cờ vua, đọc sách, vẽ tranh, thư giãn, nghỉ ngơi tại chỗ).

Các trường cũng cần có hoạt động cho nhóm có nhu cầu sử dụng điện thoại để học tập, tra cứu hoặc hoạt động giải trí có tổ chức, theo nhóm. Điều kiện là được sự cho phép của giáo viên và tại khu vực được trường quy định.

"Không khuyến khích học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử một cách cá nhân, thụ động, tách biệt như chơi game cá nhân, lướt mạng xã hội một mình, xem video kéo dài không có tương tác", trích kế hoạch của Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường xây dựng nội quy, quy định rõ khu vực, thời điểm, hình thức sử dụng điện thoại; phân công giáo viên, lực lượng hỗ trợ trong giờ ra chơi; không thu giữ, xử lý thiết bị trái quy định pháp luật.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Hồi tháng 10, TP HCM đã thí điểm hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ở 16 trường, quy mô mỗi trường khoảng 1.800-3.100 học sinh. Kết quả cho thấy tình trạng sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi giảm rõ rệt. Học sinh tương tác trực tiếp với nhau nhiều hơn với trên 80% tham gia vào ít nhất một hoạt động như chơi thể thao, đọc sách. Gần 98% phụ huynh được khảo sát đồng tình cách làm của Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận một bộ phận nhỏ học sinh vẫn duy trì thói quen chơi game, dùng mạng xã hội, cần thời gian giáo dục kiên trì. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh phí và cơ sở vật chất tại một số trường cũng là rào cản khiến các hoạt động thay thế dễ trở nên nhàm chán.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh có thể dùng điện thoại trong các tiết để phục vụ việc học tập, nếu được giáo viên cho phép. Các em không bị cấm dùng trong giờ ra chơi, giải lao.

Việc này gây tranh cãi nhiều năm nay. Gần đây, một số địa phương xem xét hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường. Như Hà Nội hồi tháng 8 yêu cầu các trường thu điện thoại của học sinh trước tiết học đầu tiên, chỉ trả lại khi buổi học kết thúc. Thầy cô được lưu ý thiết kế bài giảng để học sinh không cần dùng đến điện thoại.

Dương Tâm