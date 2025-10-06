Trường học ở Quảng Ngãi hư hỏng sau 24 trận động đất

Nhiều điểm trường ở xã Măng Bút hư hỏng, tốc mái, sau khi khu vực xảy ra 24 trận động đất, tính từ chiều qua đến sáng nay.

Ngày 6/10, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Măng Bút 2 (đóng ở xã Măng Bút) cho biết trường bị hư hỏng nhiều vị trí.

Phòng ở bán trú của học sinh xã Măng Bút bị hư hỏng mái ngói. Ảnh: Văn Đức

Cụ thể khu nhà dạy học nơi có phòng máy tính với 28 thiết bị, cùng một phòng bị tốc mái; ảnh hưởng hơn 100 em học sinh.

Khu nhà ở học sinh bán trú gồm bốn phòng xuất hiện nhiều vết nứt, tường bị rung giật, đe dọa an toàn của 60 em. Năm phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy mái ngói.

Hai cơ sở khác thuộc trường học này, đóng ở Đăk Chun, Đăk Lanh, cũng hư hỏng hai phòng học và dãy tường.

Để khắc phục tạm thời, nhà trường sắp xếp 30 học sinh bán trú ở phòng học mỹ thuật và 30 em khác tại phòng đọc sách. Trường tạm thời ngưng dạy môn tin học để tháo dỡ, sửa chữa phòng máy tính.

Tại Măng Đen, có hai hộ dân bị nứt nền, tường nhà. Một phòng học mầm non và một phòng học tiểu học bị nứt tường.

Động đất ở Quảng Ngãi gây rung lắc Gia Lai Động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi và phường Pleiku, Gia Lai. Video: Người dân cung cấp

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, từ chiều 5/10 đến sáng 6/10, hai xã Măng Bút và Măng Ri xảy ra 24 trận động đất. Trong đó có 4 trận trên 4 độ, các trận còn lại mạnh 2,5 đến 3,6. Trận động đất mạnh nhất lúc 1h28 hôm nay gây gây rung lắc mạnh ở vùng cận tâm và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Đà Nẵng...



Số liệu của Viện Các khoa học Trái đất cho thấy, giai đoạn 1903-2020, tại Kon Tum có hơn 30 trận động đất, trận lớn nhất là 3,9 độ. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất độ lớn từ 3,0 đến 5,0, trong đó một số trận gây rung chấn diện rộng. Mạnh nhất là trận trưa 28/7/2024 với độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 cũng ghi nhận trận 4,7 độ.

Các trận động đất vừa qua là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới.

Phạm Linh