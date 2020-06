Trường học ngoài trời hoạt động suốt đại dịch

MỹThay vì đến trường mầm học trong khu vực, Malachi Reilly, 6 tuổi, ghi danh vào một ngôi trường nằm trong rừng, nơi tổ chức hoạt động học tập ngoài trời.

Malachi theo học trường trong rừng ONE (Organic Nature Experience Forest School), nằm tại thị trấn Huddleston, bang Virginia. Ngày đầu tiên Malachi đến lớp, Hiệu trưởng Catherine Eubank tặng cậu bé một đôi giày đi dưới nước để có thể vui chơi ở con lạch trong rừng.

Sau giờ tập yoga buổi sáng, Malachi cùng các bạn dự định xây đập ngăn nước. Sau khi bàn bạc, những đứa trẻ túa ra khắp nơi để tìm bùn. Khi tìm được một sinh vật kỳ lạ, các em gọi nhau đến xem và đoán đây là loài gì.

Isaiah Reilly, 4 tuổi, đứng giữa hố bùn, quần áo lấm lem. Ảnh: Heather Rousseau/ Washington Post.

Được thành lập vào tháng 1/2019 theo mô hình trường học ngoài trời của Bắc Âu, trường mầm non ONE dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Trường dạy kỹ năng sống như cách đánh lửa, phân biệt các loài động vật, cách bảo vệ an toàn khi đu dây.

Catherine Eubank, 53 tuổi, Hiệu trưởng trường ONE, cho biết ấp ủ ý tưởng mở trường học ngoài trời từ ba năm trước khi đọc được quảng cáo về mô hình trường học gắn với thiên nhiên trên Facebook. Năm 2017, sau khi nghỉ hưu, Eubank cùng chồng góp vốn để mở trường học ngoài trời ONE.

Eubank mất khoảng hai năm để biến ý tưởng thành hiện thực. Cô đăng ký khóa học trực tuyến lấy chứng chỉ giáo viên mầm non. Chồng cô, Daniel Eubank, thiết kế và xây dựng khuôn viên rộng 3 ha của trường. Việc chuẩn bị hết khoảng 5.000 USD (116 triệu đồng).

Khi mới mở cửa, có 9 trẻ em đăng ký theo học nhưng sau một năm con số tăng lên 50. Hiện học sinh tại ONE được miễn phí tiền học.

Khuôn viên trường ONE rộng 3 ha. Ảnh: Heather Rousseau/ Washington Post.

Mỗi lớp học có 12 học sinh và một giáo viên. Heidi Sutherland, giáo viên tình nguyện tại ONE, nhận xét cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc ngoài trời so với trong lớp học truyền thống. Được làm việc cùng trẻ em, trong môi trường thiên nhiên khiến Heidi cảm thấy bớt lo lắng về tình hình dịch bệnh tại Mỹ.

Mỗi buổi sáng, học sinh sẽ tập yoga trong rừng, sau đó di chuyển về "Khu căn cứ", nơi các em quyết định bài học trong ngày như xây hầm trú ẩn, khám phá động vật dưới nước, các loại đá trong rừng.

Eubank cho biết trường mầm non truyền thống, cũng như một số trường học ngoài trời khác tại Mỹ đã phải đóng cửa vì Covid-19 nhưng chính quyền bang Virginia cho phép ONE hoạt động. Theo yêu cầu của chính quyền, phụ huynh gửi con đến học phải xác thực trẻ không nhiễm Covid-19 hoặc tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

"Trong thời gian này, số phụ huynh đăng ký cho con học tăng 75% so với ngày thường", Eubank nói và cho hay lệnh giữ khoảng cách an toàn không quá khắt khe trong trường. Học sinh có thể vui chơi thỏa thích trong khuôn viên trường.

Trong tương lai, Eubank dự kiến mở rộng quy mô lớp học, cung cấp thêm các bài học về kỹ năng xã hội và sinh tồn. Vì ONE hiện chỉ có 5 giáo viên tình nguyện, Eubank hy vọng có thể chiêu mộ thêm nhiều giáo viên vào mùa thu này.

Tú Anh (Theo Washington Post)