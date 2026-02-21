Trường học Mỹ chuộng chữ viết tay trở lại

MỹNhiều trường khôi phục việc dạy chữ viết tay sau khi ưu tiền máy tính bảng bởi giúp trẻ nhận diện chữ cái và con số tốt hơn.

Từng dần biến mất tại nhiều trường học ở Mỹ, Phần Lan hay Thụy Sĩ khi máy tính bảng và bàn phím được ưu tiên, chữ viết liền (nối các chữ cái bằng nét bút liên tục) đang quay trở lại. Bang New Jersey, Mỹ, hồi giữa tháng 1 ban hành quy định bắt buộc dạy chữ viết liền cho học sinh lớp 3 đến lớp 5. Trong một thập kỷ qua, khoảng 20 bang tại Mỹ áp dụng chính sách tương tự.

"Việc dạy chữ viết liền mang lại lợi ích về tư duy cho học sinh, đồng thời giúp các em chuẩn bị tốt hơn những kỹ năng cần thiết trong đời sống", ông Phil Murphy, cựu Thống đốc Bang New Jersey, nói.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra viết tay đòi hỏi nỗ lực lớn hơn và kích thích nhiều vùng não liên quan đến học tập hơn so với gõ bàn phím.

Bà Karin Harman James, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Indiana Bloomington, cho biết tại Mỹ, việc người trẻ không biết viết chữ liền không hiếm. Theo nghiên cứu của bà, kết quả chụp cộng hưởng từ (fMRI) cho thấy ở trẻ học viết tay, các vùng não được kích hoạt tương tự người lớn khi đọc. Điều này không xuất hiện ở nhóm trẻ chỉ gõ bàn phím.

"Viết tay giúp trẻ nhận diện chữ cái và con số tốt hơn", bà James nói. "Các kỹ năng vận động tinh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ ở nhiều dạng nhiệm vụ khác nhau".

Đồng nghiệp của bà, Audrey van der Meer ở Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, cũng ghi nhận khi trẻ viết tay, tín hiệu điện não tập trung gần các trung tâm học tập và ghi nhớ.

"Tại Na Uy, một số trường đã chuyển sang dạy học hoàn toàn bằng thiết bị số, phát máy tính bảng cho học sinh ngay từ lớp 1. Hệ quả là nhiều trẻ không biết cầm bút chì đúng cách", bà nói.

Ảnh minh họa: The Harvee School

Dù ủng hộ viết tay, giới chuyên gia vẫn thảo luận về việc nên ưu tiên chữ in (viết rời) hay chữ viết liền.

Virginia Berninger, nhà nghiên cứu giáo dục và tâm lý học lâm sàng tại Đại học Washington, cho rằng nên dạy chữ in trước ở lớp 1 và 2, bởi phần lớn tài liệu đọc cho trẻ được trình bày theo kiểu này. Tuy nhiên, những nghiên cứu khác của bà cho thấy từ lớp 4 trở đi, học sinh viết chữ liền có lợi thế về đánh vần và tốc độ viết bài.

Một nhóm nghiên cứu tại Canada đưa ra kết luận khác khi đánh giá học sinh lớp 2: những trẻ chỉ học một kiểu chữ duy nhất trong hai năm đầu có khả năng đánh vần tốt hơn so với nhóm chuyển đổi giữa hai kiểu. Nhóm chỉ học chữ viết liền vượt trội về cú pháp và khả năng tạo từ.

"Thế hệ sau nên có khả năng viết một bức thư tình, một bài thơ bằng tay, hay ít nhất là danh sách đồ cần mua khi đi chợ - bởi đó là một phần của trải nghiệm làm người", bà Meer nói.

Huyền Trang (theo Nature, PMC, The Buzz)