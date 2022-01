Trường học Mỹ bế tắc với bạo lực học đường

Khi số vụ bạo lực tăng 3-4 lần, trường học Mỹ không đủ nguồn lực để áp dụng "kỷ luật mềm" nhưng lại vấp phải chỉ trích nếu đình chỉ học sinh.

Trong năm 2022, các trường học Mỹ sẽ gặp hàng loạt khó khăn: thiếu giáo viên, bất đồng về việc đeo khẩu trang, ám ảnh về dịch bệnh và tranh cãi về cách ly. Ngoài ra, các nhà quản lý còn đối mặt với nhiều câu hỏi khó về việc kỷ luật học sinh, khi tình trạng bạo lực học đường liên tục gia tăng.

Crystal Thorpe, hiệu trưởng THCS Fishers ở ngoại ô Indianapolis, cho biết số vụ đánh nhau ở Fishers trong chín tuần đầu tiên sau khi mở cửa nhiều hơn 3-4 năm trước cộng lại. Cuối tháng 10, số vụ đánh nhau là bảy, trong khi cùng kỳ ba năm trước không ghi nhận trường hợp nào. Thậm chí, hai nữ sinh vốn là bạn bè đã tát nhau chỉ vì tranh giành khoai tây chiên. "Học sinh của tôi gặp khó khăn trong việc trở lại trường học trực tiếp", bà nói.

Theo Thorpe, học sinh lớp 7 và 8 không chỉ vật lộn với hậu quả và sự mất mát do đại dịch để lại, mà còn thiếu hụt giao tiếp xã hội vào thời điểm quan trọng của quá trình phát triển. Các em trở lại trường và thiếu kỹ năng quản lý xung đột, điều mà trước đây học sinh thường được rèn luyện thông qua giao tiếp với bạn bè.

Hiện, Mỹ chưa có dữ liệu quốc gia về số lượng học sinh bị đình chỉ và đuổi học trong năm 2021-2022. Tuy nhiên, tờ NBC News đã lấy số liệu từ 20 học khu lớn nhất cả nước và 10 trường khác để đưa ra thống kê ban đầu.

Hai học khu Palm Beach (Florida) và Wake County (North Carolina) đình chỉ nhiều học sinh hơn so với năm 2019, số khác cho biết con số của họ giảm hoặc giữ nguyên. Học khu Dallas Independent giảm 80% các hình phạt từ năm 2019 bằng cách nới lỏng quy định để thích ứng với đại dịch và vấn đề bất bình đẳng chủng tộc. Học sinh vi phạm sẽ bị gửi đến "trung tâm cải tạo" thay vì đình chỉ học.

Tranh minh họa: NBC News

Một số người ủng hộ quyền công dân của học sinh bày tỏ lo ngại về vấn đề kỷ luật. Những người này nhận thấy tình trạng nhiều học sinh bị phạt nặng, trong khi chỉ mắc lỗi nhỏ như sử dụng thuốc lá điện tử.

Advocates for Children of New York, tổ chức giúp đỡ các học sinh đang đối mặt với các hình thức kỷ luật, đã báo cáo 47 cuộc gọi phản ánh tình trạng kỷ luật học sinh, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2019. Giám đốc Trung tâm ủng hộ học sinh Michigan, cho biết nhận được 51 cuộc gọi báo cáo các vụ đình chị học kéo dài hoặc đuổi học, tăng 23 so với hai năm trước.

Các nghiên cứu cho thấy, khi bị kỷ luật, nhiều học sinh, đặc biệt là nhóm yếu thế như da đen và khuyết tật, thường bỏ học hoặc sa vào tệ nạn xã hội. Các nhà ủng hộ quyền lợi học sinh kêu gọi trường học nói chuyện với các em, những người đã bị gián đoạn học tập nhiều tuần, tháng vì đại dịch, thay vì trừng phạt.

Andrew Hairston, giám đốc một tổ chức giáo dục dân quyền ở Texas Appleseed, khẳng định các trường phải bao dung hơn bao giờ hết để trao cơ hội cho những đứa trẻ đã trải qua gần hai năm đại dịch, từ tháng 3/2020. "Đây là giai đoạn đầy hiểm họa với người trẻ. Nếu các trường vẫn áp dụng những biện pháp không khoan nhượng như 70 năm qua, chúng ta sẽ thất bại", Andrew nói.

Ronn Nozoe, Giám đốc điều hành của Hiệp hội hiệu trưởng THCS tại Mỹ, đã được báo cáo về tỷ lệ đánh nhau, sử dụng ma túy và các vấn đề vi phạm kỷ luật khác cao hơn bình thường. Ronn cho hay, các hiệu trưởng không muốn đình chỉ hoặc đuổi học học sinh, nhưng thiếu nguồn lực để giải quyết nguồn cơn cảm xúc của các em, đồng thời phải giữ an toàn cho trường học.

"Nhà em không có chỗ để ở/ Bố mẹ em mất việc/ Chú em mới qua đời/ Em không có hy vọng... là những vấn đề mà học sinh và cả nhà trường không thể giải quyết trong 30 phút trò chuyện với tư vấn viên. Chúng rất nan giải và trường học không phải lúc nào cũng can thiệp được", Nozoe nói.

Stephen Paterson, hiệu trưởng THCS Khu vực Kearsarge ở North Sutton, New Hampshire, đã tạo ra "trung tâm cải tạo" trong hai tuần đầu tiên của năm học để giúp học sinh hòa nhập khi đến trường. "Chúng tôi phải dạy lại bọn trẻ cách đi học", ông nói.

Trường của ông cũng sử dụng "các phương pháp phục hồi" để đối phó với hành vi sai trái của học sinh, tập trung dạy trẻ về hậu quả từ hành động của chúng hơn là đưa ra hình thức trừng phạt. Stephen cho hay, nhờ áp dụng những cách này, ông chưa thấy sự gia tăng đột biến về các vi phạm.

Tuy nhiên, các nhà giáo dục lưu ý, một số trường không đủ nhân viên y tế, kỹ thuật hoặc nguồn lực để tạo ra "kỷ luật mềm". Thiếu hụt nhân sự cũng khiến công tác giám sát hành lang và hỗ trợ học sinh khuyết tật gặp khó khăn.

Ruth Idakula, Giám đốc chương trình Phẩm giá học đường, cho biết giáo viên, nhân viên đều mệt mỏi trước những khiếu nại, phàn nàn của phụ huynh về việc kỷ luật. Trong khi đó, họ lại phải chịu áp lực về việc cần phản ứng nhanh chóng, dứt khoát với các vấn đề an toàn, đặc biệt là sau vụ xả súng diễn ra ở Oxford, Michigan vào 30/11. Thủ phạm, một nam sinh 15 tuổi, đã liên tục thể hiện những hành vi bất thường nhưng không bị đình chỉ học; khiến cậu sau đó gây ra vụ xả súng giết bốn bạn cùng lớp.

Giám đốc học khu Oxford, Tim Throne, đã quyết định để nam sinh này trở lại trường, bất chấp lo ngại từ giáo viên, phụ huynh. "Các cố vấn của trường đưa ra quyết định dựa trên quá trình đào tạo chuyên môn và kinh nghiệm của họ. Cậu bé không có tiền sử vi phạm kỷ luật và vẫn giữ được bình tĩnh", Throne cho hay.

Có quan điểm khác với Throne, Crystal Thorpe, hiệu trưởng THCS Fishers, lại cho rằng xả súng ở trường học là tình huống cực đoan. Dù khó khăn, các nhà quản lý phải đưa ra quyết định nhằm giữ an toàn cho trường học, trong đó có cả đình chỉ học sinh.

"Cho các em về nhà có phải biện pháp giám sát tốt nhất không? Không, bởi nhiều học sinh nghĩ rằng việc này như phần thưởng, một cơ hội để chơi game. Nhưng giữ học sinh ở trường trong trạng thái kích động cũng không phải lực chọn tốt", hiệu trưởng trường Fishers nói.

Thanh Hằng (Theo NBC News)