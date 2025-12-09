Trường học mượn máy lọc không khí, giảm hoạt động ngoài trời vì ô nhiễm

Hà NộiNhiều lớp học ở trường THCS Thanh Xuân Trung được phụ huynh cho mượn máy lọc không khí để đảm bảo sức khỏe con em, khi chất lượng không khí "rất xấu".

Cô Trịnh Hồng Vân, hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, chiều 9/12 cho biết từ cuối tuần trước, nhiều phụ huynh đã cho trường mượn máy lọc không khí, đặt tại lớp cho con em. Hiện, khoảng 20 lớp học đã có máy lọc, mỗi lớp hai cái.

"Từ ý tưởng của một vài phụ huynh, rồi các bố mẹ chia sẻ, lan tỏa với nhau", cô Vân nói, nhìn nhận đây là giải pháp tích cực, thể hiện sự chung tay của phụ huynh với nhà trường, giúp cô trò yên tâm dạy và học.

Tương tự, tại một trường tiểu học ở phường Kim Liên, gần chục phụ huynh mang máy lọc không khí tới, cho các lớp mượn. Điều hòa trong lớp học được mở để không khí lưu thông tốt hơn, theo hiệu trưởng nhà trường.

Một lớp học ở trường THCS Thanh Xuân Trung, tháng 12/2025. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cùng đó, các trường cho biết đã giảm hoạt động ngoài trời trong những ngày này. Theo hiệu trưởng Trịnh Vân Hồng, khoảng một tuần nay, tiết sinh hoạt dưới cờ được tổ chức tại lớp, một số chuyên đề cần học tập trung được chuyển vào phòng thư viện.

Học sinh được lưu ý không ra ngoài sân vào giờ ra chơi. Theo cô Hồng, nhiều giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị các bộ cờ vua, cờ tướng, cá ngựa để học sinh chơi ngay trong lớp.

Thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, cho biết ngoài hạn chế hoạt động ngoài trời, trường còn khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang khi đi ngoài đường, tăng cường giữ gìn vệ sinh mũi họng. Đây cũng là giải pháp của trường THCS Chương Dương (phường Hồng Hà) và Mầm non Bình Minh (phường Yên Hòa)...

Giáo viên và học sinh trường THCS Thanh Xuân Trung. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ cuối tháng 11, Hà Nội thường xuyên mờ mịt vì bụi mịn, chất lượng không khí ở ngưỡng "xấu" và "rất xấu" với chỉ số AQI quanh mức 200.

Theo các chuyên gia, ba yếu tố tác động chính đến ô nhiễm không khí tại Hà Nội gồm: Nguồn thải từ bên ngoài (vận chuyển tầm xa); nguồn thải tại chỗ (từ các hoạt động như công nghiệp, giao thông, đốt rác...); và điều kiện khí tượng.

UBND thành phố yêu cầu ngành giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời ở các khung giờ mà chất lượng không khí ở mức "xấu" trở lên, tức AQI trên 150. Trường hợp AQI vượt 301 - mức nguy hại, các trường cần chủ động cho học sinh nghỉ hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập phù hợp.

Thanh Hằng