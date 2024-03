Trường học kiện Snapchat, TikTok và Facebook vì 'gây nghiện' trẻ em

CanadaBốn trường học kiện 3 công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, cáo buộc các nền tảng Snapchat, TikTok và Facebook "gây nghiện" và làm gián đoạn học tập của trẻ.

4 hội đồng trường học liên quan đến vụ kiện là Hội đồng trường học quận Peel, Hội đồng trường học quận Công giáo Toronto và Hội đồng trường học quận Ottawa-Carleton và Hội đồng Trường học quận Toronto.

Các khiếu nại pháp lý được nộp riêng nhưng đều kiện Meta Platforms Inc, công ty mẹ của Facebook và Instagram; Snap Inc, công ty điều hành Snapchat; và công ty mẹ của TikTok, ByteDance Ltd.

4 đồng nhà trường yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 4 tỷ CAD (2,9 tỷ USD). Họ cho rằng các nền tảng truyền thông xã hội Snapchat, TikTok và Facebook "được thiết kế một cách cẩu thả để bắt buộc sử dụng và đã điều chỉnh cách trẻ em suy nghĩ, hành xử và học tập.

Trong thông báo hôm 28/3, họ cho hay học sinh đang trải qua "cuộc khủng hoảng về sự chú ý, học tập và sức khỏe tâm thần do sử dụng nhiều và bắt buộc các sản phẩm truyền thông xã hội".

Theo thống kê tại Mỹ, 95% trẻ em 13-17 sử dụng mạng xã hội. Ảnh: HP IT group

Bà Colleen Russell-Rawlins, Giám đốc giáo dục tại Hội đồng trường học quận Toronto, hội đồng trường học lớn nhất ở Canada nói không thể phủ nhận ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ ngày nay ở trường học nhưng nó dẫn đến các vấn đề phổ biến như "mất tập trung và các thách thức về sức khỏe tâm thần".

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các nền tảng như Facebook và Instagram có thể gây nghiện và việc sử dụng chúng trong thời gian dài có thể dẫn đến lo lắng và trầm cảm.

Tháng 5/2023, Tổng Y sĩ Vivek Murthy, Phó đô đốc Quân đoàn Ủy ban Dịch vụ Y tế Công cộng Mỹ cho biết: "Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng mạng xã hội có liên quan tác hại với sức khỏe tâm thần của giới trẻ".

Theo ông, trẻ em tiếp xúc với nội dung bạo lực và tình dục trên các nền tảng truyền thông xã hội, cũng như bắt nạt và quấy rối, và việc tiếp xúc với các nền tảng này có thể dẫn đến thiếu ngủ và khiến chúng bị cắt đứt khỏi bạn bè và gia đình.

Ông trích dẫn năm 2023, có tới 95% trẻ em từ 13 đến 17 tuổi cho biết chúng sử dụng mạng xã hội, trong khi một phần ba cho biết chúng sử dụng mạng xã hội "gần như liên tục".

"Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần của giới trẻ trên toàn quốc và tôi lo ngại mạng xã hội là nguyên nhân quan trọng gây ra. Chúng ta phải khẩn trương giải quyết", ông nói.

33 tiểu bang của Mỹ cũng đã kiện Meta vào năm ngoái, cáo buộc các sản phẩm của họ gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Tuần này, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ký một dự luật cấm tài khoản mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi và yêu cầu sự cho phép của cha mẹ với trẻ 14 và 15 tuổi.

Với vụ kiện của 4 trường nêu trên, Thủ hiến bang Ontario, Doug Ford, bày tỏ quan điểm không đồng tình. "Hãy tập trung vào các giá trị cốt lõi của giáo dục. Hãy tập trung vào toán, đọc và viết, đó là điều chúng ta cần làm: Dồn mọi nguồn lực cho trẻ em. Hãy tập trung vào bọn trẻ, chứ không phải vào những điều vô nghĩa khác mà chúng đang muốn đấu tranh trước tòa. Việc sử dụng mạng xã hội ở thanh thiếu niên gần như phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới" ông nói.

Hải Thư (Theo AP, EuroNews, Aljazeera)