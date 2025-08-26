Trường học Hà Nội đồng loạt cho nghỉ vì đường ngập

Hà NộiCác trường đồng loạt cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển học trực tuyến vì giao thông tê liệt sau mưa lớn.

Khoảng 7h kém, chị Nguyễn Thanh Lan, phụ huynh lớp 2 và 5 ở phường Khương Đình, nhận thông báo khẩn của giáo viên chủ nhiệm trên nhóm lớp. Để đảm bảo an toàn, trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho học sinh nghỉ ở nhà.

Chị Lan kể mưa lớn cả đêm khiến ngõ trước cửa nhà ngập ngang bắp chân. Không có ai trông con, chị cũng quyết định nghỉ ở nhà.

Hơn 6h sáng, thức dậy thấy mưa lớn chưa dứt, chị Phạm Thị Anh ở phường Hà Đông chưa biết xoay xở ra sao để đưa con đến trường cho kịp giờ đi làm. Lên mạng, chị thấy nhiều người chia sẻ các tuyến đường ở Hà Đông ngập sâu, đoạn đường từ nhà chị đến trường không xa nhưng di chuyển trong mưa lớn cũng nguy hiểm. Một lúc sau thấy tin nhắn của trường báo nghỉ, chị yên tâm cho con ở nhà.

"Trường quyết định rất hợp lý", chị Anh nói.

Khu vực quanh trường Tiểu học Nguyễn Siêu ở phường Hà Đông ngập nặng, sáng 26/8. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Mưa lớn do bão Kajiki khiến Hà Nội ngập gần 40 điểm, nhiều tuyến phố tê liệt, ùn tắc giao thông, sáng 26/8.

Hiện các trường chưa vào học chính khóa, chỉ tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt hè, ôn tập hè cho học sinh. Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Thái Tổ, phường Yên Hòa, cho biết phải họp ban giám hiệu gấp vì thấy mưa nhiều, phụ huynh liên tiếp gửi ảnh ngập lụt ở các tuyến phố. Trước khi thông báo chính thức, nhà trường yêu cầu giáo viên báo tin qua nhóm lớp để phụ huynh chủ động.

Cô cho hay nhiều học sinh của trường ở xa, thậm chí tận Tây Hồ. Lúc hơn 6h, một vài xe tuyến đã xuất phát, đón học sinh.

"Tôi lập tức báo xe quay lại, rất may phụ huynh đã quay lại đón con kịp thời", cô chia sẻ.

Cô Bùi Thị Chuyên, hiệu trưởng trường Tiểu học La Khê, phường Hà Đông, sớm nay cũng báo tin để phụ huynh chủ động cho con ở nhà. Nhiều gia đình không thu xếp được người trông con, vẫn mong đưa đến trường. Vì thế, Tiểu học La Khê vẫn mở cửa, giáo viên làm việc bình thường.

Trong hơn 200 học sinh tham gia các câu lạc bộ hè gồm múa, hát, vẽ..., có khoảng 20 em đến trường.

Ở bậc THCS, trường Linh Đàm cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Lịch học bù dự kiến được sắp xếp vào ngày 28/8 hoặc 29/8. Trong khi đó, trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cho biết vẫn duy trì hoạt động bình thường, đồng thời tổ chức học linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến để học sinh không bị gián đoạn bài học.

"Vì sự an toàn của các con, học sinh đã đến trường sẽ tiếp tục học tập tại trường, cho đến khi có thông báo mới tùy theo diễn biến thời tiết. Học sinh chưa đến sẽ học trực tuyến tại nhà", trường thông báo.

Nhiều đại học cũng chuyển lịch học, lịch nhập học trực tuyến. Trường Đại học Giao thông vận tải cho sinh viên học trực tuyến ngày 26/8 do nhiều địa bàn ở Hà Nội ngập nặng, việc di chuyển đến trường gặp nhiều khó khăn.

Loạt trường như Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại, Luật Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vận tải, Xây dựng, Mỹ thuật Công nghiệp, Công nghệ Đông Á ra thông báo tương tự.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức nhập học trực tiếp cho tân sinh viên từ 24 đến 30/8. Do ảnh hưởng của bão Kajiki, từ hôm qua trường thông báo thí sinh chuyển sang nhập học trực tuyến.

Bão Kajiki xuất hiện trên Biển Đông ngày 23/8, mạnh dần lên cấp 14 khi hướng vào bờ. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An với gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hệ quả là hàng loạt tuyến phố nội thành như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, nhưng hoàn lưu tiếp tục duy trì mưa lớn cho miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Bình Minh - Dương Tâm - Thanh Hằng