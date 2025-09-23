Trường học Điện Biên có thêm phòng học mới

Ngày 22/9, Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Đông Tây Barbershop khánh thành ba phòng học mới tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên.

Công trình góp phần phục vụ hơn 730 học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập.

Trường nằm cách trung tâm huyện Điện Biên Đông (cũ) khoảng 40 km, trước đây gồm 2 khu Tiểu học và THCS. Trong đó khu tiểu học có 10 lớp bán kiên cố, 2 phòng học ghép tạm bằng gỗ và 3 phòng lợp tôn. Khi xây mới, dãy 3 phòng học được quy hoạch trong khuôn viên khu THCS để thuận lợi trong công tác quản lý và phát triển đồng bộ của nhà trường.

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Tìa Dình, cho biết địa phương khó khăn nhất tỉnh Điện Biên với 100% là người dân tộc thiểu số. "Chúng tôi rất xúc động với sự hỗ trợ quý báu này. Lớp học mới sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại trường, giúp thầy cô yên tâm công tác, học sinh có môi trường học tập an toàn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương", ông Hiệp nói.

Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn một tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng và Đông Tây Barbershop tài trợ hơn 900 triệu đồng. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Xây lớp học mới - Mở lối tương lai", được các bên thực hiện gây quỹ từ năm 2024, với sự phối hợp của ứng dụng thanh toán MoMo.

Đoàn tài trợ cùng các em học sinh chơi kéo co tại lớp học mới. Ảnh: Quỳnh Anh

Ông Nguyễn Duy, Phó giám đốc điều hành Đông Tây Barbershop, chia sẻ: "Chứng kiến những khó khăn của bà con và học sinh nơi đây, chúng tôi mong rằng những phòng học mới này sẽ giúp các em có nơi học tập khang trang, che mưa nắng, chống được cái lạnh mùa đông sắp tới".

Nhân dịp khánh thành, Đông Tây Barbershop còn dành tặng 10 suất học bổng nghề cho các em học sinh tại xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên, với tổng trị giá 220 triệu đồng. Đây là nguồn động viên giúp các em có thêm cơ hội vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và từng bước cải thiện nghề nghiệp tại địa phương.

Đông Tây Barbershop trao tài trợ 10 suất học bổng cho đại diện xã Tìa Dình. Ảnh: Quỳnh Anh

Xây mới phòng lớp học nằm trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai kể từ khi thành lập. 8 năm qua, Quỹ đã xây mới, sửa chữa hơn 420 điểm trường trên cả nước, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên vùng khó khăn. Riêng tại Điện Biên, với nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, Quỹ Hy vọng đã xây mới, sửa chữa, tặng thư viện điện tử cho hơn 40 điểm trường khó khăn, đồng thời hỗ trợ nhiều công trình công cộng khác.

