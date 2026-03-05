Trường Hàn Quốc tổ chức khai giảng cho một học sinh

Kang, 7 tuổi, bước vào nhà thể chất với vẻ rạng rỡ, dự lễ khai giảng dành riêng cho mình em, do trường chỉ đón một học sinh lớp 1.

Trường tiểu học ở huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon, ngày 3/3 tổ chức lễ khai giảng năm học 2026, đón học sinh lớp 1 duy nhất là bé Kang. Tại nhà thể chất nơi tổ chức lễ khai giảng, cô giáo chủ nhiệm cùng các anh chị khóa trên vỗ tay chúc mừng, tặng hoa và quà cho bé.

Các thầy cô không khỏi canh cánh nỗi lo. Năm nay, toàn trường chỉ có 18 học sinh, buộc nhà trường phải gộp lớp 1 và lớp 3 để dạy lớp ghép.

Bé Kang trong lớp học cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: Yonhap

Thiếu hụt học sinh là khó khăn chung của phần lớn các trường nhỏ ở vùng nông thôn Hàn Quốc, khi các làng quê giờ đây vắng bóng trẻ thơ. Phần lớn người làm nông cũng đã cao tuổi, khiến việc tìm học sinh mới "khó như hái sao trên trời", theo Yonhap.

Nhằm thu hút học sinh từ thành phố, các trường ở nông thôn phải có các chương trình, hoạt động ngoại khóa hấp dẫn, khác biệt. Trường tiểu học ở huyện Pyeongchang có các chương trình cắm trại, thể thao biển, trượt tuyết. Nhờ có thêm Kang và 6 học sinh mới qua chương trình chuyển trường, nhà trường mới duy trì được 5 lớp học.

Tuy nhiên, các trường cũng gặp khó trong thuyết phục phụ huynh yên tâm gửi con đi học xa. Một cán bộ nhà trường giấu tên cho biết nếu không có chương trình chuyển tiếp, khu vực tuyển sinh này đã có thể không có học sinh tiểu học trong năm nay.

Sở Giáo dục tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Sở Giáo dục tỉnh Gangwon, toàn tỉnh năm nay có 20 trường tiểu học không tuyển được học sinh mới, có 21 trường tổ chức lễ khai giảng chỉ với một học sinh. Số lớp tiểu học giảm 121 lớp so với năm ngoái.

Toàn quốc ghi nhận hơn 200 trường tiểu học không có học sinh nhập học, tăng 81% so với 5 năm trước. Tình trạng này cũng bắt đầu xuất hiện tại các đô thị lớn. Lần đầu tiên Seoul có một trường, Gwangju có hai trường không có học sinh nhập học.

Xu hướng này được dự báo sẽ xấu đi trong thời gian tới, khi Hàn Quốc chật vật đối phó khủng hoảng tỷ lệ sinh.

Tỉnh Gangwon cho rằng việc tăng dân số trong tuổi đi học trên thực tế là không khả thi, nên đang thúc đẩy phương án tổ chức sĩ số mỗi lớp ở mức "phù hợp với nhu cầu xã hội", qua đó có thể nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng điều kiện quan trọng vẫn là đảm bảo đủ giáo viên và cơ sở vật chất.

Tuy vậy, do số học sinh giảm kéo theo biên chế giáo viên và quy mô tuyển dụng mới giảm, hiện thực hóa kế hoạch này sẽ không dễ dàng, giới quan sát cảnh báo.

Đức Trung (Theo Yonhap, Chosun, Korea Times)