Trường Giang: 'Thể thao giúp trẻ khám phá khía cạnh mới của cuộc sống'

Khánh HòaNghệ sĩ Trường Giang nhấn mạnh việc vận động từ sớm giúp trẻ rèn tính kiên trì, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho con tham gia các sự kiện như Kun Marathon.

Sáng 22/8, Trường Giang có mặt tại Quảng trường 2/4 (Nha Trang), cùng 2.000 runner nhí chinh phục đường chạy Kun Marathon. Năm nay, các em nhỏ được thử sức ở cung đường 800 m bên bờ biển, vượt qua các chướng ngại vật như nhà bóng, nhà phao. Sự xuất hiện của Trường Giang tạo động lực tinh thần, cũng như mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ cho các em nhỏ.

Gắn bó với Kun Marathon Nha Trang trong ba năm liên tiếp, nam nghệ sĩ cho biết, mỗi lần quay lại, anh càng thấy các em nhỏ, phần lớn ở địa phương, dạn dĩ hơn. Theo anh, điều này chứng tỏ ý nghĩa của sự kiện, bên cạnh sức hút nhờ cách tổ chức bài bản. "Không nhiều chương trình miễn phí nào có thể thu hút hàng nghìn phụ huynh như vậy. Kun đã tạo được chỗ đứng riêng trong lòng các gia đình có con nhỏ", anh nói.

Trường Giang có mặt từ sáng sớm, động viên hỗ trợ các em nhỏ. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo Trường Giang, vận động là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của trẻ. Anh đánh giá cao việc kết hợp rèn luyện thể chất với học tập từ nhỏ, bởi những em được vận động sớm thường dạn dĩ, tự tin hơn. "Không phải chạy giỏi hay không, mà quan trọng là con tự về đích. Có bố mẹ phía sau cổ vũ, nhưng con vẫn phải tự bước về phía trước", anh nói. Nam nghệ sĩ cho rằng chính trải nghiệm độc lập ấy giúp trẻ rèn tinh thần, sự kiên trì và mở rộng cái nhìn về cuộc sống.

Trường Giang cũng chia sẻ kinh nghiệm từ gia đình anh. Mỗi khi tập thể dục, anh thường cho con đi cùng để hình thành thói quen vận động ngay từ nhỏ. Với anh, ngoài việc học, trẻ cần được chơi thể thao, giao lưu cộng đồng để trưởng thành cân bằng hơn. Quan sát nhiều gia đình bạn bè, anh nhận thấy những đứa trẻ có cơ hội tham gia thể thao thường nhanh nhẹn, tự tin và trưởng thành sớm hơn. "Trẻ sẽ được thấy những điều mới mẻ mà ở nhà các bé không thể cảm nhận hết", anh nói thêm.

Bên cạnh đó, Trường Giang ghi nhận cách nhiều phụ huynh đồng hành cùng con tại Kun Marathon, khi vừa động viên trên đường chạy, vừa để con tự hoàn thành thử thách. Tuy vậy, anh cũng lưu ý rằng một số cha mẹ chưa chuẩn bị kỹ, như chọn giày không phù hợp hoặc quần áo chưa thoải mái, khiến trẻ gặp khó khăn. "Chỉ cần chú ý thêm một chút trong khâu chuẩn bị, các con sẽ có trải nghiệm thể thao trọn vẹn hơn", Trường Giang khuyến nghị.

Nam nghệ sĩ đồng hành cùng các em nhỏ hoàn thành chặng đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Trường Giang cũng nhận định Kun Marathon tạo không gian để gia đình cùng nhau tạo ký ức đẹp. Khi cha mẹ đứng từ xa dõi theo, các em sẽ cảm nhận rõ sự động viên và có thêm động lực để tự bước đi. "Đó là khoảnh khắc cha mẹ nhìn thấy con trưởng thành thêm một bước", anh chia sẻ.

Nằm trong khuôn khổ VnExpress Marathon, Kun Marathon từng tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, mỗi mùa giải đều thu hút hàng nghìn trẻ em tham gia. Tại Nha Trang năm nay, ngoài Trường Giang, ban tổ chức còn mời tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối, Mike Đen, Hạo Khang và VĐV tâng bóng Trọng Thy,

Bên cạnh cuộc đua, quảng trường cũng được bố trí nhiều trò chơi bên lề như trượt thạch Kun, minigame nhận quà... tạo ra ngày hội vận dộng cho các gia đình bên vịnh Nha Trang.

Hoàng Đan