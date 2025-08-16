Trường Giang cùng loạt nghệ sĩ tham gia Kun Marathon Nha Trang 2025

Khánh HòaNghệ sĩ Trường Giang, tiktoker Tiểu Ngáo, Bối Bối Mike Đen, Trọng Thy và Hạo Khang sẽ đồng hành 2.000 runner nhí tại Kun Marathon Nha Trang 2025 sáng 23/8.

Kun Marathon Nha Trang mùa thứ tư sẽ diễn ra tại quảng trường 2/4, hứa hẹn mang đến không khí sôi động khi các em nhỏ được thử sức ở cung đường gần 1 km bên bờ biển, vượt qua các chướng ngại vật vui nhộn như nhà bóng, nhà phao. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời góp phần tạo động lực tinh thần mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ cho các em nhỏ tham dự.

Nghệ sĩ Trường Giang giao lưu cùng các em runner nhí. Ảnh: VnExpress Marathon

Nghệ sĩ Trường Giang là gương mặt quen thuộc của Kun Marathon Nha Trang, từng góp mặt tại mùa giải năm ngoái. Anh để lại nhiều dấu ấn bởi sự hài hước, thân thiện. Trường Giang luôn dành thời gian giao lưu, cổ vũ và tạo bầu không khí gần gũi, giúp các runner nhí thêm phần hứng khởi.

Theo nam nghệ sĩ, đây là cơ hội ý nghĩa để sẻ chia năng lượng cùng trẻ em trên đường chạy, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng những giá trị tích cực.

Bên cạnh đó, Trọng Thy - nghệ sĩ tâng bóng nghệ thuật sinh năm 1988 tại TP HCM cũng tham gia cùng các em nhỏ. Anh có nhiều năm biểu diễn và truyền cảm hứng cho giới trẻ, trong đó có các em thiếu nhi.

Một gương mặt thân quen khác đồng hành 2.000 runner nhí là TikToker Tiểu Ngáo. Cô được cộng đồng mạng yêu thích nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và những nội dung mang năng lượng tích cực. Tiktoker Bối Bối Mike Đen và Hạo Khang cũng sẽ góp mặt ở sự kiện lần này.

VĐV tâng bóng Trọng Thy. Ảnh: VnExpress Marathon

Hiện, 2.000 suất tham gia Kun Marathon Nha Trang đã có chủ. 1.000 suất được trao thông qua minigame, 1.000 suất qua cổng đăng ký. Vào ngày 22/8, các bé sẽ nhận race-kit tại quảng trường 2/4 với áo đấu, mũ phân chia theo độ tuổi, kèm theo sữa Kun và nhiều đồ chơi. Khi về đích, mỗi em sẽ nhận huy chương, và các runner đạt thành tích nổi bật còn có cơ hội nhận thêm phần quà khích lệ.

Ngoài hoạt động chính trên đường chạy, Kun Marathon Nha Trang 2025 còn tổ chức nhiều trò chơi bên lề như trượt thạch Kun, minigame nhận quà và giao lưu cùng nghệ sĩ. Đây là điểm nhấn khiến sự kiện trở thành một ngày hội không chỉ của trẻ em, mà cả của gia đình khi phụ huynh và các bé có thể cùng trải nghiệm.

Kun Marathon là giải chạy thiếu nhi thuộc khuôn khổ VnExpress Marathon, từng tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng. Mỗi mùa giải thu hút hàng nghìn trẻ em tham gia và luôn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cầu thủ, nhân vật nổi tiếng.

Hoàng Đan