Trường Giang cùng dàn sao Việt khuấy động đường hoa Chợ Rẫy

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy vốn thường ngày tất bật với xe cấp cứu và những lo toan bệnh tật, sáng 6/2 xuất hiện một sân khấu rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 39 nghệ sĩ - con số kỷ lục từ trước đến nay. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bệnh viện tổ chức đường hoa xuân ngay trong khuôn viên dịp Tết Nguyên đán.

Trong vai trò dẫn dắt chương trình, nghệ sĩ Trường Giang (ở giữa) không giấu được sự xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của các đồng nghiệp, từ những gương mặt gạo cội cho đến dàn sao trẻ bước ra từ các chương trình thực tế ăn khách như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "2 ngày 1 đêm", các hoa hậu, diễn viên...

Nam nghệ sĩ cũng hóm hỉnh kể lại câu chuyện hậu trường khi gửi thư mời từ bệnh viện cho các đồng nghiệp: "Trời ơi đi bệnh viện mà cũng có thư mời nữa hả".