Trường Giang cùng dàn sao Việt khuấy động đường hoa Chợ Rẫy

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy vốn thường ngày tất bật với xe cấp cứu và những lo toan bệnh tật, sáng 6/2 xuất hiện một sân khấu rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 39 nghệ sĩ - con số kỷ lục từ trước đến nay. Đây là năm thứ 6 liên tiếp bệnh viện tổ chức đường hoa xuân ngay trong khuôn viên dịp Tết Nguyên đán.
Trong vai trò dẫn dắt chương trình, nghệ sĩ Trường Giang (ở giữa) không giấu được sự xúc động trước sự hưởng ứng nhiệt tình của các đồng nghiệp, từ những gương mặt gạo cội cho đến dàn sao trẻ bước ra từ các chương trình thực tế ăn khách như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "2 ngày 1 đêm", các hoa hậu, diễn viên...
Nam nghệ sĩ cũng hóm hỉnh kể lại câu chuyện hậu trường khi gửi thư mời từ bệnh viện cho các đồng nghiệp: "Trời ơi đi bệnh viện mà cũng có thư mời nữa hả".
Ca sĩ Ngô Kiến Huy khuấy động không khí với bản hit Truyền thái y cùng màn phụ họa ngẫu hứng, đầy nhiệt huyết của các y bác sĩ cùng dàn nghệ sĩ khách mời như Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Liên Bỉnh Phát, Gin Tuấn Kiệt, Cris Phan, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Khả Như, Song Luân...
Ca sĩ S.T Sơn Thạch xuống sân khấu để khán giả cùng hòa giọng ca khúc Bống Bống Bang Bang do anh trình diễn cùng ca sĩ Jun Phạm để khuấy động không khí.
Ca sĩ Bảo Anh làm nóng bầu không khí tại Lễ khai mạc Đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2026 khi trình diễn bản hit Như lời đồn, mang đến niềm vui và năng lượng tích cực cho đông đảo y bác sĩ và bệnh nhân có mặt tại sự kiện.
Đông đảo y bác sĩ, bệnh nhân và thân nhân hào hứng tham gia, cổ vũ nồng nhiệt cho các tiết mục văn nghệ, tạo nên không khí ngày hội ấm áp và sẻ chia trong bệnh viện.
BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết là bệnh viện tuyến cuối, nơi đây tiếp nhận những ca bệnh rất nặng và phức tạp. Tết là dịp đoàn viên, nhưng rất nhiều bệnh nhân không thể về nhà, và thân nhân cũng phải ở lại chăm sóc trong nỗi lo âu.
"Đường hoa, các trò chơi dân gian và lời ca tiếng hát của nghệ sĩ là liều thuốc tinh thần, giúp xua tan đi nỗi đau đớn, lo toan của người bệnh và cả những vất vả của nhân viên y tế", bác sĩ Việt bày tỏ.
Các nghệ sĩ cũng đã trao tận tay các phần quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là hoạt động nối tiếp thành công của đêm nhạc thiện nguyện "Ấm Áp Tình Xuân" do các y bác sĩ tổ chức trước đó, đã vận động được hơn 800 triệu đồng để hỗ trợ, sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài ra, bệnh viện cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị xe đưa bệnh nhân xuất viện về quê đón Tết vào những ngày giáp hạt, đồng thời chuẩn bị quà Tết cho những người bắt buộc phải ở lại.
Đường hoa xuân năm 2026 tại Chợ Rẫy được đánh giá là chuyên nghiệp và quy mô hơn hẳn mọi năm với 15 cụm tiểu cảnh lớn do hơn 70 khoa phòng liên kết thực hiện. Lấy cảm hứng từ linh vật năm Ngựa (Bính Ngọ) và kỷ nguyên số, các y bác sĩ đã khéo léo lồng ghép các yếu tố công nghệ vào trang trí, tạo nên những góc "check-in" hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc Tết.
Không gian đường hoa thêm phần ấm áp và sôi nổi với các gian hàng nghĩa tình cùng khu vực trò chơi dân gian đa dạng.
Tham dự và chung vui với thầy thuốc, bệnh nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (áo dài hồng ở giữa) bày tỏ sự trân trọng trước nỗ lực của bệnh viện và tấm lòng của các nghệ sĩ đã tạo nên một không khí đầm ấm, hạnh phúc ngày hôm nay. "Mong một năm mới bình yên và mãi mãi phát triển đến với mọi người", ông nói.
Tạm gác lại những áp lực của nghề y, các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy rạng rỡ tạo dáng bên các tiểu cảnh được trang trí công phu.
Giữa không khí rộn ràng của tiếng nhạc, ở khu vực chụp hình tặng người bệnh có chuẩn bị sẵn áo dài và trang điểm miễn phí, chị Lài, 47 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đang cẩn thận chỉnh lại tà áo dài cho người mẹ 71 tuổi ngồi trên xe lăn. Mẹ chị đã điều trị tại Khoa Huyết học nhiều tháng qua.
"Ở nhà đâu có dịp chụp hình, nay thấy đường hoa đẹp quá nên hai mẹ con muốn lưu lại làm kỷ niệm", chị Lài chia sẻ.
Lê Phương
Ảnh: Long Thiên