Trường dừng bán trú, hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học

Hà NộiNhiều nhà cho con nghỉ học vì trường Tiểu học Cự Khê dừng bán trú, yêu cầu phụ huynh chuẩn bị cơm hoặc đưa đón buổi trưa, trong thời gian tìm nhà cung cấp suất ăn mới.

Sau buổi học sáng 20/10, anh Tiến, phụ huynh lớp 1 trường Tiểu học Cự Khê, xã Bình Minh, cho con nghỉ buổi chiều. Anh nói sẽ để con ở nhà những ngày sắp tới, cho tới khi trường tổ chức ăn bán trú trở lại.

Lý do là trường thông báo dừng ăn bán trú, vì công ty cung cấp dịch vụ để xảy ra "sự cố" về an toàn thực phẩm. Trong thời gian đợi đấu thầu và tìm nhà cung cấp mới, phụ huynh phải chuẩn bị bữa trưa cho con em, hoặc đón về lúc 10h rồi quay lại lúc 13h30 để học buổi chiều.

"Trường đẩy phụ huynh vào thế khó", anh Tiến nói. Anh nhìn nhận việc chuẩn bị cơm từ nhà không an toàn, vì từ sáng tới trưa có thể gây ôi, thiu. Vợ chồng anh cũng khó nếu phải đưa, đón con ngày bốn lượt, do không có ông bà hỗ trợ.

Ngoài anh Tiến, hôm nay hàng chục phụ huynh của trường Tiểu học Cự Khê cho con nghỉ. Chẳng hạn một lớp 1 có sĩ số hơn 50, nhưng chỉ khoảng 20 em đi học. Chị Vân có con ở lớp này cho hay theo thăm dò trong nhóm phụ huynh, gần 90% chọn để con ở nhà vào ngày mai.

UBND xã Bình Minh cho hay đã nắm được sự việc. Theo báo cáo của trường Tiểu học Cự Khê, sáng nay hơn 180 em nghỉ, có em là do vấn đề sức khỏe. Trong 1.330 em đi học, khoảng 500 học sinh mang cơm đến ăn tại trường.

Một cán bộ xã cho biết quy trình tổ chức đấu thầu, thẩm định, kiểm tra và ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp dịch vụ bán trú thường diễn ra trong hai tuần.

"Trường phải thực hiện đúng, đủ, đảm bảo các thủ tục pháp lý thì mới có thể ký hợp đồng với đơn vị mới", người này nói, thêm rằng trước đó, trường Cự Khê đã báo cáo xã, rằng 65% phụ huynh đồng ý mang cơm cho con.

Trứng cút được phụ huynh trường Tiểu học Cự Khê phát hiện có mùi, sáng 15/10. Ảnh cắt từ clip

Trường Tiểu học Cự Khê bị phụ huynh phản ứng từ giữa tuần trước. Lý do là sáng 15/10 khi kiểm tra bất ngờ bếp ăn bán trú, họ phát hiện "trứng cút và số ít thịt có mùi", không được bảo quản lạnh. Phụ huynh yêu cầu bếp ăn thay trứng cút bằng trứng gà, còn thịt sau khi mở túi nilon không còn mùi nên tiếp tục dùng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, khi đó, mẫu thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng mà phụ huynh phát hiện đã không được lưu giữ theo quy định. Nhà chức trách đánh giá bếp ăn của trường có một số tồn tại, như khu vực sơ chế, chế biến có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa có khả năng nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước không kín, ứ đọng, có mùi hôi...

Ban giám hiệu cùng đại diện phụ huynh, phòng Văn hóa - Xã hội của xã sau đó thống nhất đổi nhà cung cấp. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nam hôm qua nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh, cam kết minh bạch, thận trọng, đúng quy trình khi lựa chọn nhà cung cấp bán trú mới; giám sát chặt thực phẩm đầu vào, chế biến, suất ăn và lưu mẫu; không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố mất an toàn thực phẩm nào nữa.

Trước khi xảy ra vụ việc, mỗi ngày bếp ăn của trường Tiểu học Cự Khê cung cấp khoảng 1.400 suất ăn bán trú.

Thanh Hằng

* Tên phụ huynh được thay đổi