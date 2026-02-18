Trường đua ngựa Phú Thọ xưa và nay

Cổng chính vào trường đua với hình ảnh con ngựa. Nơi này bị đóng cửa năm 2011 để xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Sau 80 năm ra đời, trường đua một thời được xếp hạng nhất nhì châu Á cùng quá khứ lẫy lừng của nó giờ chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn.
Cổng chính vào trường đua với hình ảnh con ngựa. Nơi này bị đóng cửa năm 2011 để xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Sau 80 năm ra đời, trường đua một thời được xếp hạng nhất nhì châu Á cùng quá khứ lẫy lừng của nó giờ chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn.
Cạnh khán đài là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã khai trương dịp 30/4 năm ngoái. Ngoài các tòa nhà, trung tâm thương mại, sắp tới khu vực trường đua sẽ xây dựng thêm nhiều công trình, công viên được triển khai giúp hoàn chỉnh quy hoạch.
Cạnh khán đài là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã khai trương dịp 30/4 năm ngoái. Ngoài các tòa nhà, trung tâm thương mại, sắp tới khu vực trường đua sẽ xây dựng thêm nhiều công trình, công viên được triển khai giúp hoàn chỉnh quy hoạch.
Phối cảnh trường đua với các tuyến đường giúp hình thành khu liên hợp thể thao phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân.
Phối cảnh trường đua với các tuyến đường giúp hình thành khu liên hợp thể thao phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân.
Vị trí trường đua. Đồ họa: Hoàng Thanh
Vị trí trường đua. Đồ họa: Hoàng Thanh
Quỳnh Trần
Trần