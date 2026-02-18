Trường đua ngựa Phú Thọ xưa và nay

Nhìn từ trên cao, trường đua Phú Thọ là bãi đất rộng trong ảnh chụp năm 1968 của Davis Green. Khu vực này khác biệt nhiều, xung quanh là nhà thi đấu cùng nhiều cao ốc, phần sân đua ngựa được làm các tuyến đường xuyên qua, đang dần thành hình.

Trước đó, giữa năm ngoái TP HCM khởi công xây dựng 5 đường xuyên qua khu trường đua Phú Thọ với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành năm 2026.

Được người Pháp xây từ năm 1932, Phú Thọ là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam lúc bấy giờ thu hút nhiều người tham gia. Hoạt động đua ngựa kéo dài đến năm 2011 khi trường đua đóng cửa.