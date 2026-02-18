Thứ sáu, 20/2/2026
Trường đua ngựa Phú Thọ xưa và nay

TP HCMTừng là nơi vó ngựa tung hoành, ngày nay, khu đất rộng 48 ha ở trường đua ngựa Phú Thọ đang làm các tuyến đường xuyên qua, khán đài vẫn giữ nguyên nhưng dần xuống cấp.

Cổng chính vào trường đua với hình ảnh con ngựa. Nơi này bị đóng cửa năm 2011 để xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao. Sau 80 năm ra đời, trường đua một thời được xếp hạng nhất nhì châu Á cùng quá khứ lẫy lừng của nó giờ chỉ còn trong ký ức người Sài Gòn.

Cạnh khán đài là rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã khai trương dịp 30/4 năm ngoái. Ngoài các tòa nhà, trung tâm thương mại, sắp tới khu vực trường đua sẽ xây dựng thêm nhiều công trình, công viên được triển khai giúp hoàn chỉnh quy hoạch.

Phối cảnh trường đua với các tuyến đường giúp hình thành khu liên hợp thể thao phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống người dân.

Vị trí trường đua. Đồ họa: Hoàng Thanh

Quỳnh Trần

