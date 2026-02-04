IndonesiaTrưởng đoàn Surmadji của Indonesia nhận án phạt nặng từ FIFA sau hành động bất mãn với trọng tài, ở trận thua Iraq 0-1 thuộc vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Surmadji bị cấm làm nhiệm vụ 20 trận thuộc hệ thống FIFA. Bên cạnh đó, ông phải nộp phạt 15.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 500 triệu đồng.

Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) xác định Surmadji hành hung trọng tài theo Điều 14.1 Quy định về kỷ luật FIFA, sau trận đấu trên sân King Abdullah ở Arab Saudi vào tối 11/10. Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra kỹ lưỡng dựa trên báo cáo từ trọng tài, giám sát trận đấu, video và hình ảnh do LĐBĐ châu Á (AFC) cung cấp.

Trưởng đoàn Indonesia bị cấm 20 trận vì đẩy trọng tài Trưởng đoàn Indonesia Surmadji xô mạnh trọng tài Ma Ning, sau trận thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025.

Surmadji đã kháng cáo quyết định nhưng bị bác bỏ.

Việc thua Iraq 0-1 khiến Indonesia hết cơ hội dự World Cup 2026. Nhiều thành viên trong đội cho rằng nguyên nhân thất bại là do các quyết định bất lợi từ trọng tài người Trung Quốc Ma Ning. Khi hết trận, họ tiến đến chỗ trọng tài chính để chất vấn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy sau đó trọng tài ba lần rút thẻ đỏ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Đầu tiên, Ma Ning phạt Shayne Pattynama, người ngồi dự bị, trong tình huống hậu vệ này đang được HLV Graham Arnold của Iraq can ngăn rồi đẩy đi. Ngay lập tức, trưởng đoàn Surmadji tiến tới xô mạnh Ma Ning với gương mặt đằng đằng sát khí, để rồi cũng phải nhận thẻ đỏ.

Sau đó trọng tài 46 tuổi đưa ra hình phạt tương tự với Thom Haye. Tiền vệ này cũng nổi nóng trước khi được trung vệ đội trưởng Jay Idzes ôm lấy và khuyên can.

Trong báo cáo sau trận, trọng tài Ma Ning viết: "Thẻ đỏ cho trưởng đoàn Indonesia, Surmadji, lý do: Hành vi bạo lực". Báo cáo từ Giám sát trận đấu thì có đoạn: "Trưởng đoàn Indonesia bị truất quyền thi đấu vì hành vi xô đẩy trọng tài từ phía sau".

Bên cạnh Surmadji, hai cầu thủ gốc Hà Lan là Shayne Pattynama và Thom Haye bị treo giò 4 trận tiếp theo với ĐTQG, và nộp phạt 5.000 franc Thụy Sĩ. FDC cũng phạt LĐBĐ Indonesia (PSSI) và LĐBĐ Arab Saudi lần lượt 50.000 và 30.000 franc Thụy Sĩ, do để người hâm mộ ném vật thể lạ xuống sân trong trận đấu tại King Abdullah hôm 11/10.

Phút 77, Kevin Diks chạm bóng trước, khiến Merchas Doski vung chân hết cỡ phá bóng hụt lại thành trúng người đối phương. Nhưng trọng tài Ma Ning cho rằng Diks phạm lỗi trước và cho Iraq đá phạt lên, khiến các cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội.

Trong khi đó, ở tình huống tương tự vào phút 86, trọng tài người Trung Quốc lại rút thẻ vàng cho Romeny khi sút trúng Tahseen, dù đã hãm lực để chân không đi hết tầm. Cơn giận dữ của hàng nghìn người hâm mộ Indonesia tại khán đài B sân King Abdullah bùng nổ. Họ chỉ tay và hét lớn về phía trọng tài, rồi ném rất nhiều vật thể lạ xuống sân.

Trọng tài Ma Ning phải chạy về khán đài A để trao đổi với ban tổ chức. Trung vệ đội trưởng Jay Idzes đi đến vị trí của CĐV nhà để trấn an, đồng thời xua tay ngừng ném. Sau đó, anh và các đồng đội Indonesia phải dọn các chai, cốc nhựa ra ngoài biên để trận đấu có thể sớm được tiếp tục.

Hiếu Lương