Trường dọa đuổi học sinh vì mâu thuẫn với phụ huynh

Hà NộiSau ba lần mời phụ huynh làm việc nhưng không được, trường THPT Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, cho biết sẽ từ chối dạy con của phụ huynh này.

Tối 4/10, anh Hoàng Xuân Toàn, 39 tuổi, cho biết sự việc bắt đầu từ cuối tháng 8, ngay trước buổi họp phụ huynh lớp 12A3, nơi con gái anh đang theo học.

Sau khi nghe trưởng ban phụ huynh lớp chia sẻ băn khoăn về thu, chi các khoản trong trường, thông báo dừng giữ vị trí này vì "trường gây sức ép", anh Toàn bày tỏ ý kiến trong nhóm zalo của lớp, có cả cô giáo chủ nhiệm. Anh cho rằng trường THPT Lạc Long Quân không trung thực và không tôn trọng ý kiến phụ huynh.

"Tôi không nghĩ trong một ngôi trường để đào tạo thế hệ trẻ lại có những hành động xấu đến như vậy, trù dập cái đúng, bao che cái sai, mập mờ không minh bạch trong mọi vấn vấn đề", tin nhắn của anh Toàn có đoạn.

Hai ngày sau, anh Toàn nhận được giấy mời làm việc của trường THPT Lạc Long Quân, liên quan đến "nội dung những tin nhắn trong nhóm phụ huynh lớp 12A3". Anh Toàn cho biết vì bận nên không đến. Trường sau đó gửi giấy mời lần hai, rồi cho giáo viên chủ nhiệm tới nhà để nói chuyện.

Tới ngày 25/9, anh nhận được thông báo từ hiệu trưởng, cho rằng những tin nhắn của anh "làm ảnh hưởng đến uy tín của trường".

"Trường đã nhiều lần mời ông lên làm việc, để nghe ông giải thích về nội dung tin nhắn, nhưng không nhận được sự hợp tác. Trường cử giáo viên đến nhà để trao đổi và chuyển lời mời của ban giám hiệu đến ông, nhưng đến nay ông vẫn chưa lên làm việc", thông báo nêu, đồng thời cho biết sẽ "từ chối công tác giáo dục" với con gái anh Toàn nếu anh không đến làm việc trước 29/9.

Theo anh Toàn, tối 3/10, cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho gia đình, nói "cho con nghỉ học từ mai". Vì vậy, anh đã cho con gái ở nhà. Theo anh, con bị ảnh hưởng tâm lý, chỉ ăn rồi lên phòng, không giao tiếp với ai.

"Tôi rất bức xúc về việc làm của trường. Nếu con xảy ra việc gì hoặc kết quả học bị ảnh hưởng, tôi sẽ khởi kiện", anh Toàn nói.

Chia sẻ về lý do không đến trường theo giấy mời, anh cho biết do đặc thù công việc, anh thường đi làm xa, ít khi ở nhà. Việc này đã được anh trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, anh bất bình vì lý do mời làm việc.

"Nếu mời lên làm việc về vấn đề tôi thắc mắc, tôi sẽ lên. Nhưng trường lại mời tôi lên để giải trình tin nhắn. Tôi là người đặt câu hỏi về chuyện thu, chi mập mờ, về cách làm việc của trường, trường phải có trách nhiệm giải thích cho phụ huynh, chứ không phải tôi vừa đặt câu hỏi, vừa giải trình", anh Toàn nói.

Thông báo của trường THPT Lạc Long Quân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội gửi anh Toàn. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Chia sẻ với VnExpress sáng 5/10, ông Đinh Quang Dũng, hiệu trưởng trường THPT Lạc Long Quân, cho biết luôn cầu thị trong việc hợp tác với phụ huynh, thể hiện ở việc bốn lần gửi giấy mời, cử giáo viên tới nhà gặp trực tiếp.

Theo ông Dũng, tin nhắn của anh Toàn trong nhóm lớp "không phải bất bình hay thắc mắc", chỉ nói trường không trung thực. Vì vậy, trường Lạc Long Quân mời phụ huynh để "giải thích thế nào là không trung thực".

"Chúng tôi đương nhiên muốn bảo vệ quyền lợi học sinh, nhưng đồng thời phụ huynh cũng cần đóng góp, xây dựng với trường. Khi có khúc mắc, trường mời phụ huynh lên làm việc thì mới rõ ràng chứ", ông Dũng nói.

Về việc cho học sinh nghỉ học, ông Dũng khẳng định tới giờ trường không có quyết định đình chỉ nào. Việc giáo viên gọi cho gia đình bảo để con ở nhà "có thể do cô giáo dựa vào thông báo ngày 25/9".

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học của Hà Nội sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết đã yêu cầu trường THPT Lạc Long Quân cho học sinh đi học trở lại. Theo ông, về lý thuyết, trường tư có quyền dừng đào tạo với học sinh, nhưng "góc độ giáo dục là không cho phép".

"Học sinh có tội tình gì mà đình chỉ học? Trường phải đảm bảo quyền lợi học sinh, không để vì mâu thuẫn giữa trường và phụ huynh mà để các em không được đi học", ông Cương nói.

Hiệu trưởng Đinh Quang Dũng cho biết sẽ có biện pháp và thông tin cụ thể về việc này với anh Hoàng Xuân Toàn sau.

THPT Lạc Long Quân là trường ngoài công lập, có khoảng 1.200 học sinh. Trường tuyển sinh lớp 10 bằng xét học bạ và sử dụng điểm kỳ thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thanh Hằng