Trường ĐH FPT vào chung kết cuộc thi lập trình quốc tế toàn quốc

Trường Đại học FPT giành một giải Nhất và ba giải Nhì vòng khu vực ICPC 2024, bước vào vòng quốc gia với thành tích dẫn đầu khối trường tư trong bảng tổng sắp.

Bốn đại diện giành giải gồm: FPTU HN New Era - giải Nhất miền Bắc, FPTU HN Old Era - giải Nhì miền Bắc và FPTU HCM Dolphin, FPTU HCM Broken Heart - giải Nhì miền Nam. Tại vòng thi khu vực, các đội này đã vượt qua gần 2.000 đối thủ từ nhiều trường đại học trên toàn quốc. Các em đều là sinh viên ngành Công nghệ thông tin trường Đại học FPT.

Chia sẻ về quá trình rèn luyện trước cuộc thi, đại diện trường cho biết, các đội thi đều được tôi luyện kiến thức, kỹ năng qua việc học tập, tham gia các dự án tại trường và thông qua việc tham dự các cuộc thi lập trình, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhiều cuộc thi do Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức như FPT Edu Hackathon, FPT Edu Research Festival...

"Cùng với sự hướng dẫn từ cố vấn, sinh viên chủ động nghiên cứu trước đề thi những năm trước, học qua internet và kinh nghiệm từ những người đã tham gia dự thi", vị đại diện nói thêm.

Hai đội thi FPTU HN New Era và FPTU HN Old Era tại kỳ thi ICPC Northern Vietnam 2024 vừa qua. Ảnh: Trường Đại học FPT

Dự kiến, các đội thi thuộc trường Đại học FPT tiếp tục thi đấu tại kỳ thi ICPC quốc gia diễn ra online tại cơ sở vào tháng 11.

ICPC là cuộc thi lập trình lâu đời với lịch sử hơn 50 năm, được ví như "Thế vận hội Olympic" dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Từ kỳ thi ICPC Quốc gia, ban tổ chức chọn 100 đội tuyển sinh viên đại học xuất sắc để tiếp tục thử sức tại Olympic Tin học Sinh viên và ICPC Asia Hanoi, tổ chức tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 10-13/12.

Việt Nam tham gia ICPC lần đầu vào năm 2005. Đến nay, các đội tuyển của Việt Nam liên tục nằm trong top 100-140 vào chung kết ICPC toàn cầu.

Nhật Lệ