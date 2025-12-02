Trường ĐH FPT mở rộng ngành học theo xu hướng việc làm tương lai

Trường Đại học FPT (FPTU) mở rộng phạm vi đào tạo với các ngành, chuyên ngành liên quan tới công nghệ thông tin, truyền thông, luật, ngôn ngữ và chương trình cử nhân tài năng.

Trong bối cảnh AI, dữ liệu và tự động hóa đang tái định hình thị trường lao động toàn cầu, những nghề nghiệp của 5-10 năm tới có thể khác xa hiện tại. Do đó, (FPTU) mở rộng danh mục đào tạo năm 2026, giúp thí sinh không chỉ chọn ngành muốn học hôm nay, mà còn chuẩn bị năng lực cho những công việc tương lai đang hình thành.

Danh mục đào tạo năm 2026 của FPTU bao gồm nhiều chuyên ngành mới như Khoa học dữ liệu ứng dụng, Truyền thông marketing tích hợp, Truyền thông thương hiệu, Thương mại điện tử, Quản trị giải trí và sự kiện, Quản trị trải nghiệm khách hàng, Quản trị thu mua, Phân tích kinh doanh (Business Analytics) cùng các chuyên ngành Ngôn ngữ thương mại (Anh - Hàn - Trung).

Học sinh THPT khám phá FPTU tại Open Day. Ảnh: FPTU

Bên cạnh đó, trường ra mắt hệ Cử nhân Tài năng ngành Khoa học máy tính, chương trình đào tạo tinh hoa với chuẩn đầu vào chọn lọc và định hướng chuyên sâu cho những sinh viên có năng lực nổi trội về công nghệ. Chương trình gồm hai chuyên ngành mũi nhọn: Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu và An ninh mạng & An toàn số, những lĩnh vực đang được các tập đoàn công nghệ, tài chính, thương mại và sản xuất hàng đầu thế giới ưu tiên tuyển dụng.

Chi tiết các ngành, chuyên ngành:

Chuyên ngành Chuyên ngành Ngành Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm Trí tuệ nhân tạo Khoa học dữ liệu ứng dụng An toàn thông tin Vi mạch bán dẫn Công nghệ ô tô số (Automotive) Hệ thống thông tin Thiết kế đồ họa và mỹ thuật số Ngành Công nghệ truyền thông Truyền thông đa phương tiện Quan hệ công chúng Truyền thông Marketing tích hợp Truyền thông thương hiệu Nhóm ngành Ngôn ngữ Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiếng Hàn thương mại Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung thương mại Ngành Luật Luật Luật kinh tế Ngành Quản trị kinh doanh Marketing Kinh doanh quốc tế Thương mại điện tử Quản trị kinh doanh Quản trị giải trí và sự kiện Quản trị trải nghiệm khách hàng Quản trị thu mua Quản trị khách sạn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Phân tích kinh doanh (Business Analytics) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu Công nghệ tài chính (FinTech) Tài chính doanh nghiệp Tài chính thông minh Tài chính Ngân hàng Cử nhân tài năng Ngành Khoa học máy tính Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu An ninh mạng và An toàn số

FPTU xây dựng việc bổ sung các chuyên ngành mới dựa trên phân tích dữ liệu thị trường, dự báo nghề nghiệp toàn cầu và tham vấn doanh nghiệp trong hệ sinh thái FPT, nhằm bảo đảm sinh viên học đúng năng lực thị trường tương lai sẽ đòi hỏi. Từ những phân tích đó, trường tái cấu trúc chương trình theo ba nhóm định hướng then chốt của việc làm tương lai: công nghệ, AI, dữ liệu, Kinh doanh, dịch vụ hiện đại và Truyền thông, sáng tạo, nội dung số. Các nhóm này kết nối thành một hệ sinh thái kỹ năng toàn diện, giúp sinh viên có nền tảng công nghệ, dữ liệu vững, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu.

Học sinh khám phá công nghệ tại FPTU Open Day. Ảnh: FPTU

Mô hình đào tạo của FPTU kết hợp giữa học thuật và trải nghiệm thực tế qua học kỳ OJT (On the Job Training), các dự án được "đặt" trực tiếp từ doanh nghiệp, hệ thống phòng nghiên cứu (lab), studio, trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation hub), chương trình trao đổi quốc tế và cộng đồng dự án đa ngành. Tất cả được triển khai trong một môi trường vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giúp sinh viên vừa "sống trong nghề tương lai", vừa rèn luyện năng lực làm việc đa văn hóa, yếu tố quan trọng để hội nhập và phát triển trên phạm vi toàn cầu.

Chương trình đào tạo Trường Đại học FPT cũng đề cao các năng lực cốt lõi của kỷ nguyên số như tư duy dữ liệu, khả năng ứng dụng và làm chủ công nghệ, ngoại ngữ - tư duy toàn cầu và năng lực sáng tạo, đổi mới, thích ứng.

"Đây là những kỹ năng bền vững, giúp sinh viên tự tin bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam hoặc bước vào các thị trường quốc tế", đại diện trường khẳng định.

Một buổi học tại FPTU. Ảnh: FPTU

Với danh mục đào tạo mới và hệ sinh thái học tập hiện đại, trường Đại học FPT hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ nhân lực làm chủ tương lai - sẵn sàng cho sự nghiệp toàn cầu (Future Forward - Global Ready), những người trẻ giỏi công nghệ, linh hoạt, có khả năng tạo giá trị mới và đủ bản lĩnh dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên AI.

Nhật Lệ