Trường ĐH FPT hợp tác ĐH Gachon đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trường ĐH FPT và ĐH Gachon ký kết hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, phục vụ các ngành mũi nhọn tương lai, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2025 ngày 12/8.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo thỏa thuận, hai trường sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: trao đổi và đào tạo sinh viên bậc đại học và sau đại học; tổ chức chương trình đào tạo chung; trao đổi giảng viên, học giả, chuyên gia; chia sẻ tài liệu, ấn phẩm học thuật và thông tin nghiên cứu; cùng các hoạt động học thuật khác.

Qua thỏa thuận, Đại học FPT và Đại học Gachon kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ, thúc đẩy kết nối học thuật và trao đổi tri thức giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT (hàng 1, thứ 5 từ trái sang) và ông Hà Minh Tuấn - Giám đốc FPT Hàn Quốc, Tập đoàn FPT (hàng 1, thứ 6 từ trái sang) tại sự kiện ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: Trường Đại học FPT

Đại học Gachon là một trong những trường hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật về đào tạo công nghệ thông tin, bán dẫn, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đồng thời, có mối liên kết chặt chẽ với các tập đoàn lớn như Samsung, LG, SK Hynix. Trong khi đó, trường Đại học FPT có thế mạnh đào tạo kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch... Chương trình giảng dạy gắn với nhu cầu doanh nghiệp, giúp người học thích ứng nhanh với thị trường lao động.

Hợp tác với Đại học Gachon tạo cơ hội cho sinh viên trường Đại học FPT tiếp cận chương trình đào tạo quốc tế, học tập trong môi trường hiện đại tại Hàn Quốc và tham gia dự án nghiên cứu cùng giảng viên, chuyên gia hàng đầu. Sinh viên được trau dồi kiến thức chuyên môn, phát triển ngoại ngữ, tư duy toàn cầu và kỹ năng làm việc đa văn hóa, những yếu tố then chốt để cạnh tranh trong thị trường nhân lực công nghệ cao.

Sinh viên FPT thực hành tại trường. Ảnh: Trường Đại học FPT

Bên cạnh hợp tác giáo dục, Tập đoàn FPT cũng ký thỏa thuận chiến lược với ABOV Semiconductor - hãng bán dẫn hàng đầu Hàn Quốc chuyên sản xuất chip vi điều khiển và chip nhớ. Hợp tác hướng tới nghiên cứu, thiết kế, phát triển chip bán dẫn, mở rộng thị trường và tăng cường ứng dụng sản phẩm bán dẫn tại Hàn Quốc.

Hai bên sẽ sử dụng chip do FPT thiết kế, đặc biệt tại thị trường Hàn Quốc; triển khai dự án hợp tác nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng chip thế hệ mới. Đồng thời, Tập đoàn FPT và ABOV Semiconductor hướng tới phát triển các sản phẩm có tính cạnh tranh, hợp tác khác theo từng dự án, nhu cầu thực tế.

Là thành viên trong hệ sinh thái FPT, trường Đại học FPT được hưởng lợi từ các hợp tác chiến lược này, mở ra cơ hội việc làm, thực tập và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, ngành đang phát triển mạnh và có nhu cầu nhân lực cao.

Trong kế hoạch phát triển bán dẫn tại Hàn Quốc, tập đoàn muốn xây dựng hệ sinh thái bán dẫn toàn diện, từ nhân lực đến dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững. Hiện, FPT có thế mạnh về dịch vụ thiết kế chip vi mạch tùy chỉnh và dự kiến mở rộng sang đóng gói tiên tiến, kiểm thử bán dẫn. Hàn Quốc là thị trường bán dẫn trọng điểm với quy mô khoảng 87 tỷ USD năm 2023, tiếp tục tăng trưởng nhờ đầu tư lớn từ các tập đoàn.

Nước này cũng là một trong những thị trường trọng điểm của FPT tại châu Á - Thái Bình Dương. Hiện, FPT có gần 2.000 nhân sự làm việc tại Hàn Quốc và hỗ trợ từ xa ở Việt Nam, cung cấp giải pháp, dịch vụ công nghệ cho nhiều khách hàng lớn như LG Electronics, LG CNS, Shinhan Bank, Daegu Bank và Shinsegae I&C.

Giai đoạn 2020-2021, đơn vị từng lọt top 200 công ty công nghệ hàng đầu tại Hàn Quốc theo thống kê của Gartner, là doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu về doanh số và quy mô nhân sự tại thị trường này.

Nhật Lệ