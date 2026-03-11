Trường ĐH FPT giảm 30% học phí toàn khóa cho học sinh vùng khó khăn

Trường Đại học FPT hỗ trợ 30% học phí toàn khóa cho học sinh dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo nhằm giảm bớt rào cản tài chính.

Đối tượng được áp dụng là học sinh thuộc Khu vực 1 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh chính sách đó, trường cũng triển khai các chương trình hỗ trợ học phí theo vùng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Sinh viên đăng ký học tại cơ sở Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ được giảm 30% học phí toàn khóa. Mức hỗ trợ này ở cơ sở Quy Nhơn là 50% học phí.

Sinh viên trường Đại học FPT học tập trong không gian hiện đại. Ảnh: Trường Đại học FPT

Trong trường hợp thí sinh vừa thuộc Khu vực 1 vừa đăng ký học tại các cơ sở có chính sách hỗ trợ theo vùng, các chính sách này sẽ được áp dụng đồng thời. Qua đó, mức chi phí học tập có thể tiệm cận hơn với mặt bằng giáo dục đại học trong nước, trong khi các tiêu chuẩn đào tạo và môi trường giáo dục của trường Đại học FPT vẫn duy trì.

TS. Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng trường Đại học FPT, chia sẻ nhiều học sinh ở các vùng khó khăn có năng lực và khát vọng vươn lên rất lớn. Tuy nhiên, cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng vẫn còn hạn chế.

"Thông qua chính sách hỗ trợ học phí, trường Đại học FPT muốn mở rộng cánh cửa đại học cho các em, đồng thời, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ có năng lực công nghệ và tư duy toàn cầu cho sự phát triển của các địa phương và của nền kinh tế số Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Học sinh trải nghiệm công nghệ tại trường Đại học FPT. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chính sách hỗ trợ học phí của trường Đại học FPT cũng được xây dựng dựa trên định hướng của Chính phủ trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy giáo dục đại học tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Nhật Lệ