Trường Đại học Y Hà Nội, VinMec và VinUni ký hợp tác chiến lược

Hà NộiBa đơn vị giáo dục - y tế hàng đầu Việt Nam gồm: Trường Đại học Y Hà Nội, VinMec và VinUni ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, ngày 3/10.

Theo thỏa thuận ba đơn vị đã thống nhất phối hợp triển khai 4 lĩnh vực hợp tác trọng yếu. Trong đó, giảng dạy và đào tạo gồm xây dựng chương trình, giáo trình; trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học hướng đến đồng phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu chung, chia sẻ kết quả cho tất cả ba bên. Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, các bên sẽ hợp tác tổ chức các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên, chuyên gia và nhân lực y tế. Ở lĩnh vực hoạt động học thuật và cộng đồng, các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học; hỗ trợ sinh viên qua các hoạt động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Các đại biểu, khách mời tại lễ ký kết ba bên giữa trường Đại học Y Hà Nội, VinMec và VinUni tại Hà Nội, ngày 3/10. Ảnh: Vingroup

Mục tiêu của hợp tác là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, góp phần tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế toàn diện, đạt đẳng cấp quốc tế.

Trong đó, trường Đại học Y Hà Nội với bề dày hơn một thế kỷ đào tạo và nghiên cứu, luôn giữ vai trò đầu ngành y học Việt Nam sẽ phối hợp các bên xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, kết nối tri thức truyền thống với đổi mới sáng tạo...

Vinmec, với hệ thống bệnh viện, phòng khám tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng sẽ đảm nhận vai trò trung tâm thực hành lâm sàng hiện đại, triển khai các nghiên cứu quy mô lớn và hiện thực hóa các sáng kiến đào tạo.

VinUni, với nền tảng học thuật, môi trường nghiên cứu hiện đại và tư duy toàn cầu đảm nhận vai trò bồi dưỡng thế hệ nhân lực y tế sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng việc ký kết giữa ba đơn vị là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp giữa khối công lập và ngoài công lập. Bộ trưởng đánh giá đây là bước khởi đầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, hướng tới một hệ thống đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Bà kỳ vọng trong tương lai, các cơ sở đào tạo y tế của Việt Nam sẽ hiện diện trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. "Bộ Y tế cam kết đồng hành, hỗ trợ để thỏa thuận hợp tác được triển khai thành công, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vingroup

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng trường, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, việc ký kết hợp tác là một trong những bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. "Khi ba đơn vị y tế - giáo dục hàng đầu cùng hợp lực, lợi thế của từng bên sẽ được phát huy tối đa. Đây là nền tảng then chốt để hình thành một mô hình y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, mang lại giá trị nhân văn bền vững cho xã hội", PGS.TS. Phan Thị Thu Hương nói.

PGS.TS Phan Thị Thu Hương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VinGroup

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho rằng, hợp tác giữa Vinmec, VinUni và Trường Đại học Y Hà Nội là cơ hội để kết nối sức mạnh giữa kinh nghiệm đào tạo, nền tảng hàn lâm và hệ thống thực hành lâm sàng hiện đại, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, giàu tư duy đổi mới và sẵn sàng ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng.

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vingroup

Trong giai đoạn tới, các đơn vị sẽ thúc đẩy các nhóm nghiên cứu chung về công nghệ y học hiện đại (AI, robot, dữ liệu lớn), mở rộng cơ hội thực tập lâm sàng tại các cơ sở đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, diễn đàn khoa học và hoạt động cộng đồng.

Kim Anh