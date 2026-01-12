Việt Nam có đại học thứ 13

Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, trở thành đại học thứ 13 của Việt Nam, theo quyết định của Chính phủ ngày 12/1.

Chính phủ yêu cầu trường Đại học Trà Vinh tổ chức lại cơ cấu và hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và các quy định liên quan. Hiệu trưởng trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát quá trình chuyển đổi từ trường Đại học Trà Vinh thành đại học, bảo đảm công khai, không xảy ra thất thoát, ảnh hưởng đến hoạt động trường và lợi ích của giảng viên, sinh viên.

Với quyết định này, Vĩnh Long là tỉnh đầu tiên có trường đại học trực thuộc chuyển thành đại học. Đây là đại học thứ 13 của cả nước. Các cơ sở trước đó gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP HCM, Kinh tế Quốc dân, Công nghiệp Hà Nội, Cần Thơ, Duy Tân và Phenikaa.

Trường đại học là cơ sở đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Còn đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, gồm các trường đại học, khoa thành viên. Đây là hai khái niệm khác nhau, theo Luật Giáo dục đại học.

Để chuyển từ trường đại học thành đại học, Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ yêu cầu ba điều kiện: được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng; có ít nhất 3 trường và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; được cơ quan quản lý trực tiếp, các nhà đầu tư chấp thuận.

Theo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2025, điều kiện để được công nhận là đại học được siết chặt hơn. Các cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 trường thành viên, với 25 ngành đào tạo tiến sĩ; quy mô sinh viên lên đến 25.000 và một số điều kiện khác.

Trường Đại học Trà Vinh (TVU) trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long, được thành lập năm 2006. TVU hoạt động theo mô hình đa ngành, hiện có 4 trường, gồm: Kinh tế, Luật; Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam bộ và Nhân văn; Y Dược; Kỹ thuật và Công nghệ. Ngoài ra, trường có hệ thống trường Thực hành Sư phạm, Bệnh viện Đại học Trà Vinh,...

Với quy mô đào tạo khoảng 20.000 sinh viên chính quy, mục tiêu của trường là cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

