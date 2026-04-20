Trường Đại học Thành Đô đạt chứng nhận quốc tế QS Stars 4 sao

Tổ chức Quacquarelli Symonds vừa công bố Trường Đại học Thành Đô đạt chứng nhận QS Stars 4 sao, trong đó 5 tiêu chí cốt lõi nhận mức đánh giá 5 sao tuyệt đối.

Vượt qua quá trình kiểm định khắt khe của hệ thống đánh giá giáo dục uy tín thế giới đến từ Anh quốc, Trường Đại học Thành Đô ghi tên trên bản đồ giáo dục quốc tế với chứng nhận QS Stars 4 sao. Theo báo cáo chi tiết, nhà trường có tới 5 trên tổng số 7 tiêu chí cốt lõi đạt mức xếp hạng 5 sao cao nhất, bao gồm: Chất lượng giảng dạy, Cơ sở vật chất, Việc làm, Quản trị tốt và Tác động xã hội.

Theo nhà trường, kết quả này khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực quản trị minh bạch và cam kết mạnh mẽ về cơ hội việc làm cho người học.

Sinh viên Trường Đại học Thành Đô học tập tại thư viện. Ảnh: Trường Đại học Thành Đô

Điểm nổi bật trong đợt đánh giá nằm ở tiêu chí Quản trị tốt khi nhà trường đạt 100 điểm tuyệt đối. Đơn vị đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu thành phần về tính minh bạch trong báo cáo tài chính, hiệu quả của chiến lược quản trị rủi ro và chính sách liêm chính. Đồng thời, tỷ lệ hài lòng của cán bộ, nhân viên đối với môi trường làm việc đạt mức gần 91%, vượt xa yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.

Ở tiêu chuẩn Việc làm, nhà trường khẳng định hướng đi sát thực tiễn với số điểm ấn tượng 135/150. Báo cáo của QS ghi nhận tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt xấp xỉ 98%. Các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp và sự hiện diện thường xuyên của mạng lưới nhà tuyển dụng ngay trong khuôn viên trường đều nhận điểm số tối đa.

Kết quả này xuất phát từ việc xây dựng thành công hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Hiện tại, cơ sở giáo dục này duy trì mạng lưới hơn 500 đối tác chiến lược tiêu biểu như Samsung, Toyota, Thaco, LG Display hay Sun World Ba Na Hills. Nhờ hệ sinh thái này, sinh viên có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp ngay từ năm thứ hai. Quá trình cọ xát thực tế sớm giúp người học tích lũy kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường và hình thành tác phong chuẩn doanh nghiệp, từ đó chủ động nắm bắt cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên giảng đường.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, hệ sinh thái hợp tác quốc tế của nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô toàn cầu, kết nối với nhiều tổ chức giáo dục tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Đài Loan. Các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên cùng dự án liên kết đào tạo chất lượng cao cũng mang đến môi trường học tập đa văn hóa. Nền tảng này giúp sinh viên phát triển tư duy mở và tự tin tìm kiếm cơ hội làm việc không biên giới.

Với tiêu chuẩn Chất lượng giảng dạy, tỷ lệ hài lòng của sinh viên lên tới 84,5%. Nhà trường luôn duy trì tỷ lệ 7 cán bộ giảng viên trên 100 sinh viên, đảm bảo khả năng tương tác liên tục và hỗ trợ cá nhân hóa tối đa cho từng người học. Bên cạnh hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất cũng là hạng mục mang về điểm tuyệt đối ở các nhóm tiêu chí quan trọng như công nghệ trong lớp học và tiện ích thể thao. Trường sở hữu hệ thống phòng thực hành chuyên sâu cùng Trung tâm thể thao đa năng Edupark đưa vào hoạt động năm 2024. Đời sống người học nhận sự chăm lo toàn diện, giúp khu vực ký túc xá tiện nghi và dịch vụ y tế Thado Care đạt điểm tối đa.

Sinh viên Trường Đại học Thành Đô thực tập nghề nghiệp cơ bản tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: Trường Đại học Thành Đô

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô đánh giá việc đạt chứng nhận QS Stars 4 sao ngay trong lần đánh giá đầu tiên theo bộ tiêu chuẩn mới là dấu ấn quan trọng. "Kết quả phản ánh nỗ lực đồng bộ của tập thể trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế", Phó giáo sư nhấn mạnh.

Trải qua 21 năm phát triển, nhà trường từng bước củng cố vị thế vững chắc, nằm trong nhóm tiên phong tham gia bảng xếp hạng dành riêng cho khu vực Đông Nam Á từ năm 2023 và tiếp tục giữ vị trí thứ 44 trong top các trường đại học tư thục hàng đầu ASEAN, theo tổ chức AppliedHE.

