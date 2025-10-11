Trường Đại học Quang Trung có tân hiệu trưởng

Gia LaiTiến sĩ Tô Bá Lâm, 42 tuổi, được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng trường Đại học Quang Trung, phường Quy Nhơn Bắc, trong lễ khai giảng năm học mới, ngày 11/10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Tô Bá Lâm cam kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tập trung thực hiện ba trọng tâm lớn như đổi mới môi trường đào tạo thông qua việc xây dựng các không gian thực nghiệm, trải nghiệm gắn với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Qua đó, trường giúp sinh viên "học thật, làm được và sẵn sàng bước vào cuộc sống".

Trường sẽ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng đến mô hình đại học thông minh, vận hành hiện đại và hiệu quả; xây dựng văn hóa trách nhiệm, phụng sự và sáng tạo, tạo môi trường để mỗi thành viên được truyền cảm hứng, cùng xây dựng ước mơ, cống hiến, trưởng thành.

Ông Lâm kỳ vọng trường Đại học Quang Trung sẽ trở thành "Nơi giấc mơ khởi đầu và kiến tạo nền giáo dục trọng trách".

Tiến sĩ Tô Bá Lâm (trái) nhận hoa chúc mừng khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Ảnh: Vương Quốc

Tiến sĩ Tô Bá Lâm, quê tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), có bằng tiến sĩ ngành công nghệ thông tin tại Đại học Pierre và Marie Curie, Pháp; tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Québec ở Montréal, Canada.

Tại sự kiện, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn công bố và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cho 4 chương trình đào tạo của trường gồm: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Nhằm mở rộng hợp tác, nhà trường cũng tổ chức lễ ký kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở ra nhiều cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

8 đơn vị và doanh nghiệp đã trao các suất học bổng cho sinh viên xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Các sinh viên xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn được trao học bổng. Ảnh: Vương Quốc

Trường Đại học Quang Trung (QTU) được thành lập năm 2006, rộng gần 10 ha, với nhiều công trình: nhà hiệu bộ, khu giảng đường, ký túc xá sinh viên, thư viện, hội trường, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng... Trường đào tạo các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin...

Vương Quốc