Trường Đại học Ngoại thương thành lập phân hiệu tại TP HCM, sau 33 năm phát triển cơ sở II.

Theo đó, buổi Lễ công bố và trao quyết định diễn ra vào ngày 6/3. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những thành tựu cơ sở II đạt được trong 33 năm qua. Ông nhấn mạnh, việc phát triển thành phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM là bước đi phù hợp với chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mình mạnh mẽ. Với nền tảng đã xây dựng, phân hiệu sẽ bước vào giai đoạn phát triển hơn, tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín và thế mạnh của trường trong hơn 65 năm.

PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định thành lập phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM. Ảnh: Trường Đại học Ngoại thương

Trước đó, cơ sở II trường Đại học Ngoại thương hình thành trong điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ, đội ngũ nhân sự mỏng, nhiều cán bộ, giảng viên phải kiêm nhiệm để bảo đảm tiến độ đào tạo. Đến năm 2004, trường tiến hành xây dựng khuôn viên tại đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh (nay là phường Thạnh Mỹ Tây).

Qua từng giai đoạn phát triển, đơn vị trở thành một trong những đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và hội nhập quốc tế tại khu vực phía Nam với nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp đang công tác tại tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

Cựu sinh viên tham dự buổi lễ. Ảnh: Trường Đại học Ngoại thương

PGS. TS. Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương khẳng định với trí tuệ, tinh thần đổi mới và sự đồng lòng của các thế hệ viên chức, học viên, sinh viên, đơn vị sẽ hoàn thiện mô hình tổ chức và đào tạo, phát triển và khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực phía Nam.

Ảnh chụp tập thể tại Lễ Công bố và trao Quyết định thành lập phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM. Ảnh: Trường Đại học Ngoại thương

Từ dấu mốc này, phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM bước vào một giai đoạn mới, nâng cao chất lượng, chủ động hội nhập và tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước.

Nhật Lệ